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Экономика

В Госдуму внесли проект, запрещающий руководству госучреждений заниматься коммерцией

Законопроект, предлагающий ввести запрет для руководителей государственных учреждений занимать оплачиваемые должности, внесли в Госдуму, сообщается в «Системе обеспечения законодательной деятельности», где размещен соответствующий проект.

Пленарное заседание в Госдуме РФ.
Пленарное заседание в Госдуме РФ.
CC BY 4.0 / duma.gov.ru

Законопроект внесла в парламент Дума Астраханской области.

«Проект закона подготовлен с целью установления для лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, запрета занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью…», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту № 72939−8.

Исключения для руководства госучреждений составят такие сферы, как творческая, преподавательская и научная, пишет Газета.Ru.

Ранее депутата Госдумы раскритиковали после заявлений о плохой жизни в Алтайском крае.

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