В Госдуму внесли проект, запрещающий руководству госучреждений заниматься коммерцией

Законопроект внесла в парламент Дума Астраханской области.
«Проект закона подготовлен с целью установления для лиц, замещающих должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, запрета занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в госорганах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью…», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту № 72939−8.
Исключения для руководства госучреждений составят такие сферы, как творческая, преподавательская и научная, пишет Газета.Ru.
Ранее депутата Госдумы раскритиковали после заявлений о плохой жизни в Алтайском крае.