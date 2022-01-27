Коронавирус разогнал по регионам депутатов Госдумы. В феврале всего три заседания

В феврале депутаты Госдумы будут заседать всего три дня, поскольку существует опасность распространения коронавируса, сообщает Znak .

26 января депутаты Госдумы одобрили график своей работы на февраль 2022 года.

«Согласно принятому решению, в феврале Дума будет заседать всего три дня — пленарные заседания запланированы на 15, 16 и 17 февраля», — отмечает издание.

Заседание Совета Госдумы пройдет один раз — 14 февраля, а заседаний комитетов и комиссий не будет совсем.

При этом в феврале у депутатов запланированы сразу три региональные недели: с 1 по 13 февраля, а затем с 21 по 28 февраля.

«Парламентариям порекомендовали больше работать в регионах. Принятое решение в Думе объяснили опасностью распространения коронавируса», — пояснили в парламенте.

В январе депутаты ГД заседали четыре раза, в декабре — девять раз. При этом, как уточняет издание, размер зарплаты остался прежнем — в среднем 350 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме сняли с рассмотрения законопроект о QR-кодах.