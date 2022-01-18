Почему законопроект о QR-кодах сняли с рассмотрения

3 Почему законопроект о QR-кодах в общественных местах не приняли?

Перед обсуждением законопроекта в Госдуме коммунисты и единороссы устроили потасовку из-за плаката «Против QR-фашизма».

QR-коды. ССО.

Затем законопроект направили для корректировок в регионы. Как отметил президент России Владимир Путин, документ в существующей редакции требует доработки.

В результате, написал в Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин, законопроект о QR-кодах в общественных местах сняли с рассмотрения. «Хочу сказать всем слова благодарности за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — подчеркнул он.