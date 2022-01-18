Почему законопроект о QR-кодах сняли с рассмотрения

В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте.
Согласно проектам документов, с 1 февраля QR-коды должны были стать обязательными во всей России.
Законопроекты о QR-кодах — ответ правительства на обострение пандемии и низкий уровень вакцинации.
Перед обсуждением законопроекта в Госдуме коммунисты и единороссы устроили потасовку из-за плаката «Против QR-фашизма».
Затем законопроект направили для корректировок в регионы. Как отметил президент России Владимир Путин, документ в существующей редакции требует доработки.
В результате, написал в Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин, законопроект о QR-кодах в общественных местах сняли с рассмотрения. «Хочу сказать всем слова благодарности за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — подчеркнул он.
Да. В декабре законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения, пишет РБК.
«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — объяснил тогда это решение Володин.
Ранее председатель АКЗС Александр Романенко заявил: «Отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах — это правильное решение».