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Почему законопроект о QR-кодах сняли с рассмотрения

Госдума сняла законопроект о QR-кодах в общественных местах с рассмотрения. Что утверждал документ и почему его не приняли — в разборе altapress.ru.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com.
1 Законопроекты о QR-кодах. Когда он них стало известно?

В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте.

Согласно проектам документов, с 1 февраля QR-коды должны были стать обязательными во всей России.

2 А зачем внесли законопроекты о QR-кодах?

Законопроекты о QR-кодах — ответ правительства на обострение пандемии и низкий уровень вакцинации.

3 Почему законопроект о QR-кодах в общественных местах не приняли?

Перед обсуждением законопроекта в Госдуме коммунисты и единороссы устроили потасовку из-за плаката «Против QR-фашизма».

QR-коды.
QR-коды.
ССО.

Затем законопроект направили для корректировок в регионы. Как отметил президент России Владимир Путин, документ в существующей редакции требует доработки.

В результате, написал в Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин, законопроект о QR-кодах в общественных местах сняли с рассмотрения. «Хочу сказать всем слова благодарности за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога вырабатывать правильные решения», — подчеркнул он.

4 Законопроект о QR-кодах на транспорте тоже сняли с повестки?
QR-код.
QR-код.
unsplash.com

Да. В декабре законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения, пишет РБК.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — объяснил тогда это решение Володин.

Ранее председатель АКЗС Александр Романенко заявил: «Отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах — это правильное решение».

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