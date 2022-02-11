Строительные леса рухнули на депутатские машины во дворе Госдумы

Во внутреннем дворе Госдумы обрушились строительные леса, сообщает РБК . Конструкции упали на припаркованные автомобили.

Известно, что леса стояли вдоль фасада реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена. Именно на том месте, где произошло обрушение, водители депутатов паркуют служебный транспорт.

Пострадал автомобиль ФГБУ «Автотранспортный комбинат управделами президента», сообщили изданию в профсоюзе работников учреждений управделами президента.

«Машина относится к так называемому депутатскому развозу — это машины, которые прикреплены к депутатам Госдумы», — отметили там.

Источник в Госдуме сообщил, что всего пострадало семь автомобилей, но пока не ясно, все ли принадлежат автотранспортному комбинату.

В машинах не было ни водителей, ни пассажиров.

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