11 февраля
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Происшествия

Строительные леса рухнули на депутатские машины во дворе Госдумы

Во внутреннем дворе Госдумы обрушились строительные леса, сообщает РБК. Конструкции упали на припаркованные автомобили.

Строительные леса.
Строительные леса.
СС0

Известно, что леса стояли вдоль фасада реконструируемого комплекса зданий городской усадьбы Сушкиных и Маттейсена. Именно на том месте, где произошло обрушение, водители депутатов паркуют служебный транспорт.

Пострадал автомобиль ФГБУ «Автотранспортный комбинат управделами президента», сообщили изданию в профсоюзе работников учреждений управделами президента.

«Машина относится к так называемому депутатскому развозу — это машины, которые прикреплены к депутатам Госдумы», — отметили там.


Источник в Госдуме сообщил, что всего пострадало семь автомобилей, но пока не ясно, все ли принадлежат автотранспортному комбинату.

В машинах не было ни водителей, ни пассажиров.

А осенью из-за сильного ветра с кремлевской стены сорвало зубец. Но эксперт попросила не искать в этом двойного смысла.

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