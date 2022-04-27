В минсельхозе Алтая рассказали о предприимчивом животноводе, которого «теперь не переубедить»

За последние 10 лет расходы на содержание одной коровы в Алтайском крае выросли на 42%, и по данным на 2021 год составили 125 тыс. рублей. Об этом в ходе конференции в ИД «Алтапресс» рассказал замминистра сельского хозяйства региона Михаил Чмырев. Он призвал не считать молочное животноводство нерентабельным, а лучше работать над своей затратной частью.

По словам Михаила Чмырева, в общем объеме затрат в животноводстве на корма приходится самая большая часть — 40%. Замминистра утверждает, качество и сбалансированность полученных кормов не всегда отвечает современным требованиям.

Однако есть в Алтайском крае и положительные примеры. Михаил Чмырев рассказал о сельхозпредприятии «Октябрьское» из Зонального района, которое по итогам 2021 года вошло в число тех, что получают в среднем более 9 тыс. кг молока с одной коровы. Всего же таких хозяйств в регионе три.

Михаил Чмырев,

заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края:

У нас есть такое хозяйство «Октябрьское», Алексей Бабаков им руководит. В свое время его убедили косить овес в чистом виде на травяной силос в фазе выхода в трубку в начале колошения. Он махал руками и говорил, что это все ерунда, но попробовал и заготовил малую партию. А что такое у овса выход в трубку — максимум протеина и сахаров. Когда начал подкармливать коров этим силосом, объем получаемого молока скакнул до небес. После этого он начал заготавливать овес полноценными траншеями и сказал, что больше никто и никогда его не переубедит, что заготавливать корма надо именно так.

Алексей Бабаков , руководитель хозяйства «Октябрьское» ( справа). Олег Богданов

По словам Михаила Чмырева, сельхозпредприятиям надо четко соблюдать технологии заготовки кормов.

Михаил Чмырев,

заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края:

Едешь вдоль полей, смотришь, хозяйство косит эспарцет, который уже перецвел. Спрашиваем, зачем, в нем уже, собственно говоря, ничего питательного нет.

Напомним, вопросы рационального ведения молочного животноводства сегодня, 27 апреля, обсуждаются на специальной конференции, организованной ИД «Алтапресс» и минсельхозом Алтайского края.