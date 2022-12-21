В Новоалтайске открылся литейно-механический завод

Что такое НЛМЗ

Новоалтайский литейно-механический завод (НЛМЗ) — это проект группы компаний «СЭУС». В первую очередь, он призван обеспечить потребности Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения в Павловске, выпускающего продукцию под брендом VELES. Однако этим возможности нового производства не исчерпываются.

Завод способен создавать стальные и чугунные изделия для горной промышленности, железной дороги и многих других сегментов индустрии. Известно, что обращения уже поступали, например, от Барнаульского станкостроительного завода — его ремонтная служба интересовалась возможностью производства запчастей для машин патронного завода. Также интерес проявляли компании из Новосибирска.

Что нам стоит завод построить

Инвестпроект реализуется с привлечением средств «Фонда развития Алтайского края» по программе финансирования «Приоритет». По ней было выделено 23 млн рублей под 1% годовых. Общая же стоимость проекта составила 43 млн рублей.

Новый завод стал 11 резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Новоалтайск». В ТОСЭР действует пониженная ставка налога на прибыль — 5% в течение пяти лет с даты получения первой прибыли.

Торжественное открытие НЛМЗ. Максим Стрелковский.

Как устроено производство

НЛМЗ включает в себя модельный и литейный цеха. В первом производятся модели изделий из пенопласта в натуральную величину, которые затем покрываются огнеупорной краской. После высыхания краски полученная конструкция закапывается в песок в литейном цеху.

Сборка пенопластовых моделей. Максим Стрелковский.

Затем через специальную воронку в нее льется расплавленный металл, выжигая пенопласт. Краска некоторое время сохраняет форму, выступая в качестве некой скорлупы для изделия, а затем тоже выгорает. В песке остается готовое изделие. Имеющиеся на заводе формы позволяют производить изделия габаритами до одного кубометра.

Готовые к заливке формы. Максим Стрелковский.

В качестве сырья используется металлолом, который предварительно режут, рубят и подготавливают, а затем плавят здесь же — в специальной сталеплавильной печи.

Рабочие места

В настоящее время на заводе работает 20 человек, однако и действует производство пока лишь на 25% мощности, перерабатывая около двух тонн металла за смену. Выход на полную мощность планируется в марте.

При круглосуточной работе в три смены предприятие сможет выдавать около 5−6 тонн литья в сутки или порядка 1,5 тыс. тонн в год. Количество сотрудников в таком случае будет увеличено примерно до полусотни человек.

Заливка металла в форму. Максим Стрелковский.

Какую пользу завод принесет Алтайскому краю

Как рассказал глава алтайского минпромэнерго Вячеслав Химочка, за несколько лет производство принесет краю несколько десятков миллионов рублей в качестве налоговых поступлений, а также даст независимость местным предприятиям.

Вячеслав Химочка,

глава минпромэнерго АК:

Литейное производство сегодня очень необходимо нашим сельхозмашиностроителям, чтобы замкнуть производственный цикл. Этот небольшой производственный участок — результат взаимодействия бизнеса и механизмов поддержки предпринимателей.

Вячеслав Химочка. Максим Стрелковский.

Он добавил, что новый резидент ТОСЭР — это дополнительный объем производства, а также уверенный шаг вперед в части кооперации в области сельхозмашиностроения, поскольку предприятие займется производством тех комплектующих, из которых впоследствии будет собираться сельхозтехника, прицепное и навесное оборудование, обрабатывающие комплексы.

Для Новоалтайска это обернется пополнением бюджета и созданием новых рабочих мест. Министр подчеркнул, что прежде всего надо вырастить предприятие до уровня его выхода на самоокупаемость, чтобы оно уверенно стояло на ногах.

Открытие НЛМЗ. Максим Стрелковский.

Амбициозные цели

Управляющий Алтайского завода сельскохозяйственных машин и представитель ГК «СЭУС» Иван Харламов рассказал, что на 100% закрывать потребности компании АЗСМ будет лишь треть производимого на НЛМЗ, остальное пойдет сторонним заказчикам.

Он также отметил, что погасить кредит Фонда развития Алтайского края предприятие намерено в течение пяти лет. По его словам, рабочий коллектив уже сформирован, и предприятие способно самостоятельно готовить себе новых специалистов.

Иван Харламов,

управляющий АСЗМ:

Это открытие является первым значительным существенным шагом к объединению двух предприятий: одного из крупнейших предприятий Алтайского края по производству профилированной холоднокатаной стали — Сибирского металлоцентра и компании VELES. Сейчас они кооперируются через совместное производство изделий и комплектующих, и это очень серьезный шаг.

Иван Харламов. Максим Стрелковский.

«НЛМЗ — это очень оперативный проект. Он задуман в начале года, в довольно сложных политических и экономических условиях. И сегодня предприятие уже работает. Оно новое, нужно еще донастраивать оборудование, обкатывать технологии, но все уже работает.

Я уверен, что наше предприятие ждет коммерческий успех, потому что спрос на изделия высок, а импортозамещение, в любом случае, неизбежно. У нас есть надежда и уверенность в будущем. Открытие нового завода — это новая веха в нашей работе и очень большая гордость для нас», — резюмировал Иван Харламов.