Новый завод откроется в Алтайском крае

Завод по выплавке металла для сельхозтехники откроется в Новоалтайске 20 декабря.

О производстве

Производство включает в себя модельный и литейный участки. На первом происходит проектирование и изготовление будущих изделий разных конфигураций. На литейном участке идет расплавка металла и его заливка в формы.

Рабочие места

На сегодняшний день создано 20 рабочих мест с перспективой увеличения до 50 человек.

Стоимость проекта

Общая стоимость проекта — 43 млн рублей, из которых 23 млн предприятие получило по программе финансирования «Приоритет», сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Специализация

Новоалтайский литейно-механический завод (НЛМЗ) специализируется на производстве изделий из стали и чугуна, применяемых в области машиностроения, горной и сельскохозяйственной промышленности, железнодорожного транспорта и массового сегмента промышленного транспорта.

Ранее сообщалось, какие крупнейшие инвестпроекты реализуются сейчас в Алтайском крае, и куда можно еще вложиться.