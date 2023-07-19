19 июля
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Экономика

В перспективном селе на Алтае построят маслоэкстракционный завод

Новое предприятие по переработке маслосемян начали возводить в Алтайском крае. Располагаться оно будет в селе Воеводское Целинного района, которое местные власти характеризуют как перспективное.

На заводе "АгроСиб-Раздолье".
На заводе "АгроСиб-Раздолье".
Олег Богданов

Как стало известно altapress.ru, завод будет располагаться на площадке местного хлебоприемного предприятие. По словам главы администрации Целинного района Виктора Бирюкова, объект долгое время переходил из рук в руки.

Пока пару лет назад его не выкупил предприниматель из Барнаула и решил на его базе развивать переработку.

О новом проекте подробностей пока не много - мощности его будут рассчитаны на 100 тонн маслосемян в сутки. Строительные работы планируется завершить за три месяца, чтобы осенью по возможности уже приступить к работе.

Масло, продукты.
Масло, продукты.
СС0

Завод будет оснащен оборудованием для экстракции масла.

Виктор Бирюков,
глава администрации Целинного района:

Воеводское - большое перспективное село, в котором проживают более 1,5 тыс. человек. Есть своя школа, в этом году учиться в нее пойдут порядка 30 детей. В селе работают 6-7 крестьянско-фермерских хозяйств, будет переработка. Думаю, что проблем с рабочими руками здесь возникнуть не должно.

Что еще хотят построить

Как сообщал altapress.ru, экспортный союз SEUS в 2023 году планирует открыть еще одно перерабатывающее производство.

Открытие маслоцеха в Заринске.
Открытие маслоцеха в Заринске.
Анна Зайкова

Речь идет о заводе по выпуску растительных масел на базе мелькомбината на станции Ребриха. Объект, который несколько лет находился в аренде, уже перешел инвестору в собственность.

Маслозавод будет типовым. Аналогичные проекты SEUS уже реализовал на двух своих площадках - в Заринске и в Алейском районе.

Производство на базе Заринского элеватора компания запустила относительно недавно - в ноябре 2022 года. Перерабатывают там две культуры — рапс и лен. В общей сложности 150 тонн в сутки.

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