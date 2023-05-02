Сбер давно из обычного банка вырос в технологическую компанию, которая развивается сразу во многих направлениях. О том, с какими результатами Алтайский Сбер завершил 2022 год, и какие направления компания собирается развивать в будущем, поделился управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков.

Позитивные итоги сложного года

2022 год для многих компаний был сложным, и Сбер не стал исключением. Однако в компании отмечают, что, невзирая на все вызовы прошлого года, деятельность банка была продуктивной. За год портфель пассивов юридических лиц вырос на треть и превысил 76 млрд рублей. При этом объём средств на счетах физических лиц вырос на 11% и составил 160 млрд рублей.

Кроме того, отмечают в банке, растут и показатели по кредитованию. К концу 2022 года кредитный портфель юридических лиц вырос на 23% и почти достиг 56 млрд рублей. У физических лиц прирост составил 10%, и общий объём кредитных средств превысил 153 млрд рублей.

В корпоративном сегменте кредитный портфель Сбера, с учетом госпрограмм, на Алтае рос преимущественно по двум направлениям: агропромышленный комплекс и строительство. К примеру, производителям и переработчикам сельхозпродукции в 2022 году Сбер выдал более 500 кредитов на сумму 11,6 млрд рублей. Помимо этого, только на территории Алтайского края Сбер финансирует строительство порядка 540 тыс. кв. м жилья. В целом, прирост портфеля кредитования в строительстве за год составил 5,9 млрд рублей.

Примечательно, что на сегодня Алтайский Сбер финансирует проекты наших застройщиков не только в Алтайском крае и Республике Алтай, но и в других регионах.

Помимо этого, глава Алтайского Сбера отметил десятикратный рост кредитования клиентов малого и среднего предпринимательства. Так, в 2022 году было оформлено более 600 договоров по программе Минэкономразвития России.

Еще одно важное направление для Сбера — жилищное кредитование. В 2022 году Сбер на Алтае выдал ипотечных кредитов почти на 25 млрд рублей, треть приходится на программы с государственной поддержкой.

Сбер развивает туризм

Еще одно направление, которое получило государственную поддержку в прошлом году, — туристическая отрасль. Алтайское отделение Сбера принимает участие в финансировании строительства туристических объектов. Только в четвертом квартале 2022 года банк принял решение о выделении на эти цели свыше 1 млрд рублей — и вскоре на Алтае можно будет увидеть открытие новых современных туристических комплексов.

Отдельно Иван Шешиков остановился на развитии всесезонного курорта «Манжерок», который находится под управлением Сбербанка с 2012 года. Так, в 2023 году на курорте ожидают принять 560 тысяч туристов, а уже в 2024 году его смогут посетить более 700 тысяч человек.

Также летом 2023 года в Манжероке открывается пятизвездочный отель, а в конце года — высокогорный панорамный ресторан на высоте 1040 метров. Помимо этого, здесь планируют развивать горнолыжную инфраструктуру. Протяженность лыжных трасс в 2023 году составит 22 км. В будущем это число планируют довести до 67 км.

«Цифру» — в каждый дом

Иван Шешиков рассказал, что банк активно занимается цифровизацией своего бизнеса и помогает в этом региону. Расширяется присутствие Сбера в социальной и медицинской сферах. Только за первый квартал этого года более трёх тысяч клиентов отделения приобрели подписки «СберЗдоровье» — сервиса онлайн-консультаций с врачами. С осени прошлого года в Алтайском крае развивается сервис выписки электронных рецептов. На конец марта к системе подключились около 130 больниц и поликлиник региона.

Одним из важных направлений прошлого года стало продвижение маркетплейса СберМегаМаркет в сельских территориях. Жители сёл заказывают на этой площадке товары, недоступные им в местных магазинах, и получают в офисах банка.

Также Сбер развивает на Алтае прогрессивный сервис безналичной оплаты школьного питания. Благодаря расширению функционала проекта учащиеся могут использовать банковскую карту СберKids в качестве единого идентификатора и проходить по ней через турникеты в здание школы, покупать буфетную продукцию в школьной столовой, оплачивать проезд в общественном транспорте и делать покупки в магазине.

В рамках совместного проекта Алтайского Сбера, Минприроды и 2ГИС на карты справочника были нанесены экотропы региона. Туристам картографический сервис подскажет интересный маршрут и его достопримечательности.

Большое внимание — к филиальной сети

Несмотря на развитие цифровых сервисов, банк уделяет огромное внимание и обслуживанию клиентов в филиальной сети. Важность этого направления говорит сама за себя — в 2022 году офисы Сбера на Алтае посетили 6,2 млн клиентов.

В 2022 году в Барнауле были открыты два офиса нового безбарьерного формата обслуживания, еще шесть офисов в сельских территориях были реконструированы. Увеличивается число маршрутов, на которых клиентам оказывают услуги с помощью передвижных пунктов кассового обслуживания, — своего рода мобильных офисов.

Развитие ESG-проектов

Отдельно глава Алтайского Сбера остановился на социальных и экологических проектах. По его словам, их инициируют в первую очередь сами сотрудники отделения.

Так на территории головного офиса в Барнауле запустили снегоплавильную установку. Это снижает выброс углекислого газа в атмосферу за счет того, что не нужно перевозить снег на полигоны. Здесь же, на территории головного офиса, работает солнечная электростанция.

Целое направление посвящено работе с детьми в детских домах — от простого общения с воспитанниками и заканчивая проектами, связанными с повышением их финансовой и правовой грамотности. Кроме этого, сотрудники Сбера проводят работу с одинокими пожилыми людьми и занимаются зооволонтерством.

Одним из важных социально-экологических и спортивных проектов компании является Зелёный Марафон, который в этом году состоится уже в 10-й раз и пройдёт в 60 городах страны 20 мая.

В Барнауле Зелёный Марафон проведут в парке «Изумрудный». Жители соседней Республики Алтай выйдут на старт в Горно-Алтайске, в районе сквера им. Г. И. Чорос-Гуркина. Регистрация на забеги открыта на сайте марафона.