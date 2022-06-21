21 июня
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Экономика

В правительстве Алтайского края рассказали, когда и насколько бюджетникам повысят зарплату

В Алтайском крае для всех категорий работников бюджетной сферы будет увеличена заработная плата. Об этом 21 июня в ходе пресс-конференции сообщил министр финансов региона Данил Ситников. По его словам, если инициатива будет поддержана в АКЗС, пересчет произведут с 1 июня.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

Увеличение социальных выплат на 10% было анонсировано еще в конце мая. В Алтайском крае решили пойти дальше и индексировать заработные платы всем бюджетникам.

Повышение составит обозначенные 10%. Для этого в бюджете будет дополнительно предусмотрено 2,5 млрд рублей. Еще 700 млн край направит в муниципалитеты в виде финансовой помощи на эти же цели.

Изменение в бюджет Алтайского края депутаты рассмотрят уже на ближайшей сессии, 24 июня. Если все будет одобрено, повышение бюджетники почувствуют сразу — зарплаты им увеличат с 1 июня. Это коснется более 160 тыс. человек.

Таким образом, фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы в Алтайском крае составит 58 млрд рублей. В 2021 году этот он был на уровне 48 млрд.

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