В программе «Познер» глава ФНС рассуждал о «вертолетных деньгах» и повышении налогов

Такое решение принято в отличие от стран, раздававших деньги, а теперь думающих, как повысить налоги для населения.

Таким образом эти страны хотят вернуть розданные людям в качестве меры поддержки деньги, считает глава ФНС Даниил Егоров.

Он отметил, что власти часто подвергались критике за то, что не стали раздавать «вертолетные деньги», нро в этом случае хорошо тому, ко смеется последним.

«Мне кажется очень важно, насколько вдолгую мы можем рассчитать свои силы, потому что очень легко было бы сразу всем все раздать, и что бы мы делали через месяц, через два, три, пять? — пояснил позицию государства руководитель налоговой службы в эфире программы «Познер» на Перовом канале.

Именно поэтому Россия не станет прибегать к такой непопулярной мере, пишет News.ru.

В апреле спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал решение американских властей, согласно которому жители США получат специальные денежные выплаты в период пандемии: «Что касается примера США, они гражданам дают то, что не может им помочь».

А во время видеоконференции с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил, что американские власти, по сути, бросили своих граждан. В России медпомощь предоставляется бесплатно, а в США только по платным страховкам.

Набиуллина отметила, что российские власти оказывают адресную помощь. По ее словам, эта политика является абсолютно верной.

Ранее руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что граждане России имеют право на выплаты из-за коронавируса, но только в том случае, если будет объявлен режим чрезвычайной ситуации.