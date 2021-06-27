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Экономика

В регионы направят дополнительно 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Кабмин дополнительно направит на лечение россиян, у которых диагностировали новую коронавирусную инфекцию, 25 млрд рублей.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Ответственным за доведение средств назначен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет bfm.ru. Источником дополнительного финансирования послужили нераспределенные остатки средств ФОМС.

«Также готовится к подписанию распоряжение о выделении 25 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи федеральными медицинскими организациями. Источником для транша также стали нераспределенные остатки средств ФОМС», — отмечается в сообщении.

Ранее Мишустин поручил поставить в регионы не менее 4 млн доз вакцины «Спутника Лайт» от ковида.

Также сообщалось, как эксперты оценили прививочную кампанию в России.

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