В регионы направят дополнительно 25 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Финансирование поступит в региональные бюджеты в течение 30 дней.
Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
Ответственным за доведение средств назначен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), пишет bfm.ru. Источником дополнительного финансирования послужили нераспределенные остатки средств ФОМС.
«Также готовится к подписанию распоряжение о выделении 25 млрд рублей на оказание специализированной и высокотехнологичной медпомощи федеральными медицинскими организациями. Источником для транша также стали нераспределенные остатки средств ФОМС», — отмечается в сообщении.
Ранее Мишустин поручил поставить в регионы не менее 4 млн доз вакцины «Спутника Лайт» от ковида.
Также сообщалось, как эксперты оценили прививочную кампанию в России.