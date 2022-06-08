8 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

В России хотят разрешить повышать плату за содержания дома без согласования с жильцами

Минстрой РФ рассмотрит возможность законодательных изменений, разрешающих плату за содержание и ремонт домов индексировать без дополнительного согласования с собственниками, пишут «Известия».

Многоэтажка на пр. Энергетиков.
Многоэтажка на пр. Энергетиков.
Яндекс.карты

«Если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, не потребуется проводить собрание для утверждения повышения платы. Об этом сказано в ответе ведомства на инициативу ТПП. Организация направляла предложение в министерство весной как меру поддержки отрасли ЖКХ в изменившихся экономических условиях», — отмечает издание.

Сегодня плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях. Если этого не происходит, то этим занимается муниципалитет.

«Зачастую собственники не утверждают экономически обоснованный размер платы. Так, нередко она не меняется по 8−10 лет. Но невозможно обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости услуг и работ по содержанию, а это и текущий ремонт» — подчеркнула член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Особенно остро вопрос недофинансирования управляющих организаций встал в сегодняшней кризисной ситуации.

Кроме того, как пояснила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова, довольно сложно собрать необходимое число собственников, чьих голосов будет достаточно для принятия решения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость