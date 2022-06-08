В России хотят разрешить повышать плату за содержания дома без согласования с жильцами

Минстрой РФ рассмотрит возможность законодательных изменений, разрешающих плату за содержание и ремонт домов индексировать без дополнительного согласования с собственниками, пишут « Известия ».

«Если в договоре с управляющей организацией будет прописан этот пункт, не потребуется проводить собрание для утверждения повышения платы. Об этом сказано в ответе ведомства на инициативу ТПП. Организация направляла предложение в министерство весной как меру поддержки отрасли ЖКХ в изменившихся экономических условиях», — отмечает издание.

Сегодня плату за управление и содержание многоквартирных домов должны устанавливать собственники жилья на общих собраниях. Если этого не происходит, то этим занимается муниципалитет.

«Зачастую собственники не утверждают экономически обоснованный размер платы. Так, нередко она не меняется по 8−10 лет. Но невозможно обслуживать дом без соразмерного увеличения стоимости услуг и работ по содержанию, а это и текущий ремонт» — подчеркнула член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

Особенно остро вопрос недофинансирования управляющих организаций встал в сегодняшней кризисной ситуации.

Кроме того, как пояснила руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова, довольно сложно собрать необходимое число собственников, чьих голосов будет достаточно для принятия решения.