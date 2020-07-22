В России на борьбу с историческими фейками выделят миллионы рублей

Из федерального бюджета впервые специально профинансируют программу противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны, пишут « Известия ».

Об этом говорится в методических материалах Минфина. Целевые субсидии выделят фонду «История Отечества».

Сумма поддержки не уточняется, но глава организации Константин Могилевский сообщил изданию, что речь может идти о нескольких миллионах рублей.

Деньги направят на публикацию архивных документов и их продвижение среди российской и иностранной аудитории.

Также финансы пойдут на оперативные ответы по каждой попытке исказить историю.

«На дилетантские попытки публичных персон представить историю в ложном свете будем отвечать публикацией конкретных исторических документов, опровергающих несостоятельные версии», — заявил Могилевский.

По его словам, необходимо сформировать правдивое представление о Второй мировой среди младшего поколения. Именно молодежь, подчеркнул он, наиболее уязвима для попыток исказить историю, дискредитировать роль СССР и не только.

Ранее президент России Владимир Путин написал историческую статью, в которой назвал виновника Второй мировой войны и призвал рассекретить «сговоры» великих держав.