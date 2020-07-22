В России на борьбу с историческими фейками выделят миллионы рублей

Об этом говорится в методических материалах Минфина. Целевые субсидии выделят фонду «История Отечества».
Сумма поддержки не уточняется, но глава организации Константин Могилевский сообщил изданию, что речь может идти о нескольких миллионах рублей.
Деньги направят на публикацию архивных документов и их продвижение среди российской и иностранной аудитории.
Также финансы пойдут на оперативные ответы по каждой попытке исказить историю.
«На дилетантские попытки публичных персон представить историю в ложном свете будем отвечать публикацией конкретных исторических документов, опровергающих несостоятельные версии», — заявил Могилевский.
По его словам, необходимо сформировать правдивое представление о Второй мировой среди младшего поколения. Именно молодежь, подчеркнул он, наиболее уязвима для попыток исказить историю, дискредитировать роль СССР и не только.
Ранее президент России Владимир Путин написал историческую статью, в которой назвал виновника Второй мировой войны и призвал рассекретить «сговоры» великих держав.
«Мы должны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру? Наглому вранью и попыткам переиначить историю мы должны будем противопоставить факты», — сказал Путин в послании Федеральному собранию 15 января.