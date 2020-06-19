Путин назвал виновника Второй мировой войны и призвал рассекретить «сговоры»

Статья называется «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны», она представляет из себя рассуждение о предпосылках войны. Версию на русском языке опубликовали на сайте Кремля.

В статье Путин «поспорил» с рядом европейских политиков, которые хотят «замести Мюнхенский сговор под ковер» и пересмотреть роль Советского Союза в разгроме нацизма.

Он подчеркнул, что несправедливо считать причиной начала войны подписанный 23 августа 1939 года пакт о ненападении между СССР и Германий. По его мнению, большую роль послужило Мюнхенское соглашение, согласно которому Чехословакия должна была уступить Германии Судетскую область.

«Именно Мюнхенский сговор послужил тем спусковым крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной. Сегодня европейские политики, прежде всего польские руководители, хотели бы „замолчать“ Мюнхен. Почему? Не только потому, что их страны тогда предали свои обязательства, поддержали Мюнхенский сговор, а некоторые даже приняли участие в дележе добычи, но и потому, что как‑то неудобно вспоминать, что в те драматичные дни 1938 года только СССР вступился за Чехословакию», — уверен Путин.

Он также отметил, что война началась из-за политики западных держав после окончания Первой мировой. Этим воспользовались нацисты, пообещавшие добиться пересмотра «несправедливых» положений Версальского договора и возродить былую мощь государства.

Британский бомбардировщик времен второй мировой войны. из открытых источников в интернете

По мнению Путина, за начало войны ответственность так или иначе несут все ведущие мировые государства. Они же ответственны и за правду.

Он отметил существование секретных документов-сговоров о Второй мировой войне и призвал международное сообщество открыть к ним доступ.

«Мы призываем все государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде — как это делала Россия в течение последних лет. В этом контексте мы готовы к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков», — подчеркнул Путин.

Президент России заявил, что материалы, относящиеся к секретным англо-германским переговорам, до сих пор не рассекречены.