13 января
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Экономика

В России почти не дорожает алкоголь, а вот сосиски в динамике обогнали даже гречку

В России за год цены на продукты в несетевой рознице выросли в среднем на 10%, сообщает IT-компаниия «Эвотор», поставляющая умные кассы.

Продукты. Магазин.
Продукты. Магазин.
Михаил Хаустов

Продукты в традиционной рознице подорожали за год на 10%, сигареты — на 15%, алкоголь — на 5%, непродовольственные товары повседневного спроса — на 3%.

«За год больше всего подорожали пельмени и сосиски ― на 20%. Цены на сливочное масло выросли на 19%, на гречку ― на 18%, растительное масло ― на 17%", — говорится в исследовании.

За предновогодний месяц — в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем — продукты подорожали в среднем на 1%.

На 6% выросли цены на сосиски и сардельки.

На 4% выросли цены на сливочное масло, сметану, макароны и гречку.

На 3% за месяц подорожали пельмени, молоко, кефир и кисломолочные продукты, детские молочные продукты и творожки, пшеничная мука, выпечка и пряники, шоколадные конфеты, а также лапша быстрого приготовления.

На 2% подорожали рыбные пресервы, рис, печенье, шоколадные батончики, детские напитки и вода.

На 1% выросли цены на сливки, молотый и растворимый кофе, лимонады, детское пюре, томатную пасту, драже и готовые завтраки.

В продуктовом магазине.
В продуктовом магазине.
unsplash.com

«Не изменились за месяц цены на майонез, растительное масло, чай, сыр, конфеты, мармелад, специи, консервированные овощи и готовые консервированные блюда, соки. Какао, шоколадные плитки, молочные десерты и пудинги подешевели на 1%, зефир ― на 2%, а творог ― на 3%. Цены на непродовольственные товары повседневного спроса в декабре даже снизились на 3%", — подчеркнули аналитики.

В декабре по сравнению с ноябрем цены на сигареты и алкоголь не изменились.

Ранее сообщили, что цена на сливочное масло в Алтайском крае побила исторический максимум.

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