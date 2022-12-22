22 декабря
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Экономика

В России предлагают наказывать за сбыт подложных деклараций в налоговую

В Госдуме предлагают наказывать за сбыт подложных деклараций в налоговую, пишет ТАСС.

Декларация.
Декларация.
Фото: компания ПРОКС.

В России может появиться уголовная статья за сбыт подложных деклараций. Она подразумевает до семи лет лишения свободы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Документы будут считать подложными, если их оформили «с использованием подставных лиц, либо незаконным использованием персональных данных».

Кроме того, к подложным относят декларации, содержащие заведомо ложную информацию об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущественных прав.

«Злоумышленниками приобретаются уставные документы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, от имени которых осуществляется изготовление подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, подтверждающих налоговые вычеты недобросовестных налогоплательщиков. Счета-фактуры и налоговые декларации сбываются заказчику либо по его поручению предоставляются в налоговые органы», — цитирует издание.

По информации Федеральной налоговой службы в 2021 году так были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму порядка 1 трлн рублей.

В числе авторов проекта — депутаты ЛДПР и ЕР из экономических комитетов.

Ранее стало известно, кого могут обязать платить налог на вклады.

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