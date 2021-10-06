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Экономика

Алтайские налоговики рассказали, почему в крае удвоилось число миллиардеров и что это за люди

Количество миллиардеров и миллионеров в Алтайском крае в первом пандемийном году — 2020-м — увеличилось, при этом алтайские миллиардеры — это представители производственного бизнеса. Об этом сообщили журналистам в управлении ФНС в ходе подведения итогов декларационной кампании 2021 года.

Деньги. Налоги.
Деньги. Налоги.
Pixabay.com

Что дает анализ деклараций

Анализ деклараций позволяет понять, какие доходы (без вычета расходов и уплаты налогов) получили их «авторы». По словам руководителя УФНС по Алтайскому краю Юрия Куриленко, более 1 млн рублей заявили 10 305 налогоплательщиков — это на 6% больше, чем годом раньше.

Часть заявителей — индивидуальные предприниматели. У них общее увеличение дохода можно объяснить, в частности, ростом цен и, как следствием, выручки.

И все же подавляющее большинство деклараций, или 80%, поданы для получения налоговых вычетов — социальных, инвестиционных или, скажем, имущественных (при покупке жилья). То есть с состоянием экономики, какая бы она ни была в 2020 году, они напрямую не связаны.

Кстати, этим заявителям вернут из краевого бюджета 2,5 млрд рублей, или на 14% больше, чем в прошлом году.

Налоги. Бизнес.
Налоги. Бизнес.
Pixabay.com

Какие доходы получили заявители в 2020 году

В УФНС рассказали о тех, кто в 2020 году получили больше 1 млн рублей. Сначала — статистика.

  • 1−10 млн рублей получили 9834 налогоплательщика, что на 48% больше, чем годом раньше. В основном это физлица, получившие доход от продажи имущества.
  • 10−100 млн рублей получили 395 человек. Это в два раза больше, чем в 2019 году.
  • 100−500 млн рублей получили 63 налогоплательщика — это тоже в два раза больше уровня предыдущего года.
  • 500 млн — 1 млрд рублей заявили 7 человек (или на 4 больше).
  • Более 1 млрд рублей — 6 человек, годом ранее было 3.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

Кто такие алтайские миллиардеры

В 2020 году в эту категорию вошли только индивидуальные предприниматели (ИП): двое «молочников» (переработка молока, производство сыра), один сахарник и один переработчик рыбной продукции, а также два представители торгово-закупочного бизнеса, объяснила Ирина Смирнова, начальник отдела НДФЛ и страховых взносов управления ФНС.

При этом, по словам Ирины Смирновой, доходы миллиардеров не превышают 1,5 млрд рублей. То, что их количество возросло вдвое, может быть связано с выбором модели ведения бизнеса — предпринимателю комфортнее использовать статус ИП, чем юридического лица.

Это выбор — системы налогообложения, отчетности, ответственности. При этом мы понимаем, что форма ООО предусматривает ограниченную ответственность, а ИП — полную. Это может означать, что люди уверены в своих действиях, — пояснил Юрий Куриленко.

Юрий Куриленко, руководитель управления ФНС России по региону.
Юрий Куриленко, руководитель управления ФНС России по региону.
архив УФНС России по Алтайскому краю

Зачем люди сдают декларации

Напомним, декларации по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) сдают не все, кто получил доход — ведь НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — удерживается с зарплаты.

И все же часть наших сограждан обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ — в 2021 году они отчитывались за доходы, полученные в 2020-м. В ходе кампании 2021 году в УФНС поступило 163 тысячи деклараций, это на 27% больше, чем годом раньше.

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