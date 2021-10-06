Алтайские налоговики рассказали, почему в крае удвоилось число миллиардеров и что это за люди

Что дает анализ деклараций
Анализ деклараций позволяет понять, какие доходы (без вычета расходов и уплаты налогов) получили их «авторы». По словам руководителя УФНС по Алтайскому краю Юрия Куриленко, более 1 млн рублей заявили 10 305 налогоплательщиков — это на 6% больше, чем годом раньше.
Часть заявителей — индивидуальные предприниматели. У них общее увеличение дохода можно объяснить, в частности, ростом цен и, как следствием, выручки.
И все же подавляющее большинство деклараций, или 80%, поданы для получения налоговых вычетов — социальных, инвестиционных или, скажем, имущественных (при покупке жилья). То есть с состоянием экономики, какая бы она ни была в 2020 году, они напрямую не связаны.
Кстати, этим заявителям вернут из краевого бюджета 2,5 млрд рублей, или на 14% больше, чем в прошлом году.
Какие доходы получили заявители в 2020 году
В УФНС рассказали о тех, кто в 2020 году получили больше 1 млн рублей. Сначала — статистика.
- 1−10 млн рублей получили 9834 налогоплательщика, что на 48% больше, чем годом раньше. В основном это физлица, получившие доход от продажи имущества.
- 10−100 млн рублей получили 395 человек. Это в два раза больше, чем в 2019 году.
- 100−500 млн рублей получили 63 налогоплательщика — это тоже в два раза больше уровня предыдущего года.
- 500 млн — 1 млрд рублей заявили 7 человек (или на 4 больше).
- Более 1 млрд рублей — 6 человек, годом ранее было 3.
Кто такие алтайские миллиардеры
В 2020 году в эту категорию вошли только индивидуальные предприниматели (ИП): двое «молочников» (переработка молока, производство сыра), один сахарник и один переработчик рыбной продукции, а также два представители торгово-закупочного бизнеса, объяснила Ирина Смирнова, начальник отдела НДФЛ и страховых взносов управления ФНС.
При этом, по словам Ирины Смирновой, доходы миллиардеров не превышают 1,5 млрд рублей. То, что их количество возросло вдвое, может быть связано с выбором модели ведения бизнеса — предпринимателю комфортнее использовать статус ИП, чем юридического лица.
Это выбор — системы налогообложения, отчетности, ответственности. При этом мы понимаем, что форма ООО предусматривает ограниченную ответственность, а ИП — полную. Это может означать, что люди уверены в своих действиях, — пояснил Юрий Куриленко.
Зачем люди сдают декларации
Напомним, декларации по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) сдают не все, кто получил доход — ведь НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — удерживается с зарплаты.
И все же часть наших сограждан обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ — в 2021 году они отчитывались за доходы, полученные в 2020-м. В ходе кампании 2021 году в УФНС поступило 163 тысячи деклараций, это на 27% больше, чем годом раньше.