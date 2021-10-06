Алтайские налоговики рассказали, почему в крае удвоилось число миллиардеров и что это за люди

Количество миллиардеров и миллионеров в Алтайском крае в первом пандемийном году — 2020-м — увеличилось, при этом алтайские миллиардеры — это представители производственного бизнеса. Об этом сообщили журналистам в управлении ФНС в ходе подведения итогов декларационной кампании 2021 года.

Что дает анализ деклараций

Анализ деклараций позволяет понять, какие доходы (без вычета расходов и уплаты налогов) получили их «авторы». По словам руководителя УФНС по Алтайскому краю Юрия Куриленко, более 1 млн рублей заявили 10 305 налогоплательщиков — это на 6% больше, чем годом раньше.

Часть заявителей — индивидуальные предприниматели. У них общее увеличение дохода можно объяснить, в частности, ростом цен и, как следствием, выручки.

И все же подавляющее большинство деклараций, или 80%, поданы для получения налоговых вычетов — социальных, инвестиционных или, скажем, имущественных (при покупке жилья). То есть с состоянием экономики, какая бы она ни была в 2020 году, они напрямую не связаны.

Кстати, этим заявителям вернут из краевого бюджета 2,5 млрд рублей, или на 14% больше, чем в прошлом году.

Налоги. Бизнес. Pixabay.com

Какие доходы получили заявители в 2020 году

В УФНС рассказали о тех, кто в 2020 году получили больше 1 млн рублей. Сначала — статистика.

1−10 млн рублей получили 9834 налогоплательщика , что на 48% больше , чем годом раньше. В основном это физлица , получившие доход от продажи имущества.

что на 48% больше чем годом раньше. В основном это физлица получившие доход от продажи имущества. 10−100 млн рублей получили 395 человек. Это в два раза больше , чем в 2019 году.

чем в 2019 году. 100−500 млн рублей получили 63 налогоплательщика — это тоже в два раза больше уровня предыдущего года.

500 млн — 1 млрд рублей заявили 7 человек ( или на 4 больше).

или на 4 больше). Более 1 млрд рублей — 6 человек , годом ранее было 3.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Кто такие алтайские миллиардеры

В 2020 году в эту категорию вошли только индивидуальные предприниматели (ИП): двое «молочников» (переработка молока, производство сыра), один сахарник и один переработчик рыбной продукции, а также два представители торгово-закупочного бизнеса, объяснила Ирина Смирнова, начальник отдела НДФЛ и страховых взносов управления ФНС.

При этом, по словам Ирины Смирновой, доходы миллиардеров не превышают 1,5 млрд рублей. То, что их количество возросло вдвое, может быть связано с выбором модели ведения бизнеса — предпринимателю комфортнее использовать статус ИП, чем юридического лица.

Это выбор — системы налогообложения, отчетности, ответственности. При этом мы понимаем, что форма ООО предусматривает ограниченную ответственность, а ИП — полную. Это может означать, что люди уверены в своих действиях, — пояснил Юрий Куриленко.

Юрий Куриленко , руководитель управления ФНС России по региону. архив УФНС России по Алтайскому краю

Зачем люди сдают декларации

Напомним, декларации по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) сдают не все, кто получил доход — ведь НДФЛ, как правило, уплачивается автоматически — удерживается с зарплаты.

И все же часть наших сограждан обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ — в 2021 году они отчитывались за доходы, полученные в 2020-м. В ходе кампании 2021 году в УФНС поступило 163 тысячи деклараций, это на 27% больше, чем годом раньше.