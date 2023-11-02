В России предложили ввести отцовский капитал за рождение третьего ребенка

В Общественной палате отмечают, что нужно стимулировать семьи к рождению детей.
Одна из предполагаемых мер - выплаты одного млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего или последующих детей.
Чтобы выделить разницу с уже имеющимися выплату, решили назвать отцовским капиталом.
Также есть другие предложения, например, расширить использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля или съем жилья.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили отменить маткапитал для одной категории матерей.