В России предложили ввести отцовский капитал за рождение третьего ребенка

В России предлагают ввести «отцовский» капитал в размере одного млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей, передают "Известия".

В Общественной палате отмечают, что нужно стимулировать семьи к рождению детей.

Одна из предполагаемых мер - выплаты одного млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего или последующих детей.

Чтобы выделить разницу с уже имеющимися выплату, решили назвать отцовским капиталом.

Также есть другие предложения, например, расширить использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля или съем жилья.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили отменить маткапитал для одной категории матерей.