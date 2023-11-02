5 ноября
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Экономика

В России предложили ввести отцовский капитал за рождение третьего ребенка

В России предлагают ввести «отцовский» капитал в размере одного млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей, передают "Известия".

Отец и ребенок.
Отец и ребенок.
СС0

В Общественной палате отмечают, что нужно стимулировать семьи к рождению детей.

Одна из предполагаемых мер - выплаты одного млн рублей при рождении или усыновлении в одной семье третьего или последующих детей.

Чтобы выделить разницу с уже имеющимися выплату, решили назвать отцовским капиталом.

Также есть другие предложения, например, расширить использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля или съем жилья.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили отменить маткапитал для одной категории матерей.

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