В России с 15 июля усиливается «антиотмывочный» банковский надзор

С 15 июля Центробанк России усиливает контроль за безналичными денежными операциями физических лиц. Сумма сделки, которая может вызвать подозрение у банка, снижена до 300 тысяч рублей. Банк вправе заблокировать счет клиента до получения разъяснений об источнике получения денег.

Тем самым расширяется перечень сделок, которые могут быть причислены к числу так называемых «отмывочных».

Если сделка, например, кажется специалисту банка подозрительной, он обязан сообщить о ней в ЦБ России, налоговую инспекцию и федеральную службу финмониторинга. Это может, к примеру, произойти даже в ситуации, когда клиент банка покупает квартиру, но при этом его официальный доход значительно ниже суммы сделки с недвижимостью.

В такой ситуации банк во взаимодействии с налоговой службой будет вправе приостановить операцию и потребует от клиента информацию об источниках доходов. На сообщение о подозрительной сделке у банка есть три дня.

Также под подозрение теперь могут попасть любые операции по снятию крупных сумм с пластиковых карт. Банки обязаны сообщать сведения не только о сумме подозрительной операции и номере карты, но ещё и сведения о держателе карты.