В России с 15 июля усиливается «антиотмывочный» банковский надзор

Тем самым расширяется перечень сделок, которые могут быть причислены к числу так называемых «отмывочных».
Если сделка, например, кажется специалисту банка подозрительной, он обязан сообщить о ней в ЦБ России, налоговую инспекцию и федеральную службу финмониторинга. Это может, к примеру, произойти даже в ситуации, когда клиент банка покупает квартиру, но при этом его официальный доход значительно ниже суммы сделки с недвижимостью.
В такой ситуации банк во взаимодействии с налоговой службой будет вправе приостановить операцию и потребует от клиента информацию об источниках доходов. На сообщение о подозрительной сделке у банка есть три дня.
Также под подозрение теперь могут попасть любые операции по снятию крупных сумм с пластиковых карт. Банки обязаны сообщать сведения не только о сумме подозрительной операции и номере карты, но ещё и сведения о держателе карты.