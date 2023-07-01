В России снизили максимально допустимую ставку по кредитам и займам

Ограничение касается, в первую очередь, микрофинансовых организаций, которые оформляют кредиты и займы под 327–349% годовых.
Согласно документу, с 1 июля максимально допустимый процент по ссудам снизится с 365 до 292% годовых.
Поправки также предусматривают снижение переплаты для заемщиков. Теперь максимальный размер процентных выплат, которые кредитор сможет потребовать с клиента, сокращается с 1,5 до 1,3 от первоначальной суммы займа.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае выросли долги по зарплате.