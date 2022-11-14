В России выделят 44 млрд рублей на производство авиадвигателей

«Объединенной двигателестроительной корпорации» направят 44 млрд рублей из федерального бюджета на производство авиадвигателей.
«По поручению президента (Владимира Путина. — Прим. ред.) будет расширено производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов», — уточнил Мишустин.
За два года нужно обеспечить выпуск порядка 50 двигателей ПД-8 для SSJ-NEW, 20 ПС-90А для среднемагистральных Ту-214, а также 14 ПД-14 для МС-21.
Также, заявил премьер-министр, надо выполнить запланированные научно-исследовательские работы по производству двигателя большой тяги ПД-35.
Разработать и создать прототип силовой установки требуется до конца 2024 года. Контроль над этим Мишустин поручил Мантурову.
Ранее авиарейс Москва-Баку задержали на девять часов. В двигатель попала птица.