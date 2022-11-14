14 ноября
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Экономика

В России выделят 44 млрд рублей на производство авиадвигателей

В России выделят 44 млрд рублей на производство авиадвигателей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании. Об этом пишет «Интерфакс».

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

«Объединенной двигателестроительной корпорации» направят 44 млрд рублей из федерального бюджета на производство авиадвигателей.

«По поручению президента (Владимира Путина. — Прим. ред.) будет расширено производство авиационных двигателей для всей линейки отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов», — уточнил Мишустин.

За два года нужно обеспечить выпуск порядка 50 двигателей ПД-8 для SSJ-NEW, 20 ПС-90А для среднемагистральных Ту-214, а также 14 ПД-14 для МС-21.

Также, заявил премьер-министр, надо выполнить запланированные научно-исследовательские работы по производству двигателя большой тяги ПД-35.

Разработать и создать прототип силовой установки требуется до конца 2024 года. Контроль над этим Мишустин поручил Мантурову.

Ранее авиарейс Москва-Баку задержали на девять часов. В двигатель попала птица.

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