Читайте нас в соцсетях
4 октября 12°C
Новости
Вся лента
Экономика
256

В Рубцовске планируют открыть еще один завод

«Рубцовский завод запчастей» (РЗЗ) намерен в 2019 году запустить новое литейное производство, сообщил депутат Госдумы по рубцовскому округу Виктор Зобнев. Объем инвестиций предположительно составит около 500 млн рублей.

Рубцовский завод запасных частей
Рубцовский завод запасных частей
altapress.ru

Новое предприятие, как и РЗЗ, будет специализироваться на сельхозмашиностроении — выпуске литейной продукции для сельзохтехники и запчастей к ней.

По словам Зобнева, основные инвестиции будут вложены в современное оборудование, производственные линии, поскольку помещение под производство уже есть. На предприятии не исключают сотрудничества с Фондом развития промышленности России, который предоставляет займы под невысокий процент для развития инновационных производств.

Добавим, что в Рубцовске уже работает крупное предприятие, специализирующееся на литье. Оно принадлежит «Алтайвагону».

А недавно компания PepsiCo Россия официально презентовала свой новый инвестиционный проект на «Рубцовском молочном заводе». Инвестор вложил более 400 млн рублей в строительство локальных очистных сооружений и запуск второй линии по переработке подсырной сыворотки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка