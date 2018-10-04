В Рубцовске планируют открыть еще один завод

Новое предприятие, как и РЗЗ, будет специализироваться на сельхозмашиностроении — выпуске литейной продукции для сельзохтехники и запчастей к ней.
По словам Зобнева, основные инвестиции будут вложены в современное оборудование, производственные линии, поскольку помещение под производство уже есть. На предприятии не исключают сотрудничества с Фондом развития промышленности России, который предоставляет займы под невысокий процент для развития инновационных производств.
Добавим, что в Рубцовске уже работает крупное предприятие, специализирующееся на литье. Оно принадлежит «Алтайвагону».
А недавно компания PepsiCo Россия официально презентовала свой новый инвестиционный проект на «Рубцовском молочном заводе». Инвестор вложил более 400 млн рублей в строительство локальных очистных сооружений и запуск второй линии по переработке подсырной сыворотки.