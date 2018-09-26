Минпромторг РФ даст денег барнаульскому заводу

Инвестиционный проект Барнаульского завода АТИ и компании «Реммонтажсервис» прошел конкурсный отбор Министерства промышленности и торговли России. Предприятия получат 102 миллиона рублей из федерального бюджета, сообщили в управлении по промышленности и энергетики Алтайского края.

Проект предполагает, что заводы будут развивать производство безасбестовых тормозных накладок и колодок дискового тормоза для автомобилей и ж/д-транспорта. Также они наладят производство уплотнительных и прокладочных материалов на основе синтетических волокон и терморасширенного графита.

Барнаульский завод АТИ интенсивно модернизирует производство с 2016 года. Предприятие намерено вывести на российский рынок экологически безопасные фрикционные изделия и заместить на нем импортную продукцию, доля которой оценивается в 70−80%. Проект рассчитан до 2026 года. Инвестиции составляют более 300 миллионов рублей, в том числе 102 миллиона из федерального бюджета.

Власти ожидают, что реализация проекта позволит создать 103 новых рабочих места, еще 130 перевести в разряд высокопроизводительных. Объем дополнительных налоговых отчислений составит 116 миллионов рублей.

Напомним, в июне на открытие цеха на заводе АТИ собрался политический и бизнес-бомонд Барнаула.