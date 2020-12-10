В Сибири нашли «поле чудес», куда можно закапывать сотни миллионов рублей

Власти Томской области намерены потратить 658 млн рублей на студенческий кампус на левом берегу Томи, однако многие не понимают такого решения, сообщает ТВ2 .

Информацию по проекту международного студгородка на Левобережье огласили 9 декабря на публичных слушаниях о бюджетных расходах в 2021 году.

Потратить на проект решили 658 млн рублей. Причем это только «первый транш», поскольку из этих денег 600 млн уйдет на выкуп земли, а 58 млн — на разработку мастер-плана.

Это вызвало недоумение у регионального депутата Галины Немцевой, которая напомнила, что Томская область не получила статус научно-образовательного центра.

«У меня вызывает большое сомнение необходимость таких расходов. Мы уже зарыли в Левобережную дорогу 1 миллиард. Теперь еще 600 млн. Пока напоминает какое-то поле чудес, куда лиса Алиса и кот Базилио советовали зарыть денежки», — прокомментировала она расходы на студгородок.

Как уточняет издание, на самом деле на Левобережную дорогу потратили не миллиард, а 2,4 млрд федеральных и областных рублей. По сути, эти деньги «закопали».

Строительство дорог. пресс-служба упрдор «Алтай»

Оставалось сделать лишь две развязки, которые соединили бы новую дорогу с другими, и покрыть асфальтом.

Однако пришедший к власти в 2012 году губернатор Сергей Жвачкин заявил, что «левобережка» может понадобиться Томску лет через 100 — после этого проект свернули.

Примечательно, что вопрос окончания строительства Левобережной дороги не обсуждают даже в связи с идеей строительства безумно дорогого студенческого кампуса.

Получается, что на завершение строительства дороги в бюджете не заложили ни рубля, но зато заложили 600 млн рублей на выкуп земли под кампус, который будет располагаться рядом с недостроенной дорогой.

«Это в тот момент, когда город не может найти деньги на ремонт школы, школы закрываются. А тут в бюджете области спокойно находятся 600 миллионов для какого-то будущего возможного кампуса, который еще не известно, будет или нет», — возмутился глава градостроительного комитета гордумы Томска Андрей Петров.

Напомним, в Алтайском крае реализуют масштабный дорожный проект — расширение Чуйского тракта до четырех полос. Накануне для этой цели дорожники решили снести путепровод.