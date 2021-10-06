В сторону повышения может пересмотреть прогноз по инфляции ЦБ

Прогноз по инфляции может быть пересмотрен в сторону повышения, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, пишут «Известия».

По итогам текущего года потребительская инфляция, по оценкам ЦБ, должна быть в диапазоне 3,8−4,2%.

По словам эксперта, в июле прогноз по инфляции составлял 5,7−6,2%.

«По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы», — отметил он.

И добавил, что «пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен».

Обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз Центробанк должен представить 22 октября, напоминает «Росбалт».

Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал официальный прогноз по инфляции в России по итогам 2021 года в 5,8% «оптимистическим сценарием».

Правительство прогнозировало — инфляция может вырасти до 6%. По последнему прогнозу Центробанка, до 6,2%.

Между тем инфляция в Алтайском крае обгоняет общероссийские темпы. Показатель инфляции в Алтайском крае ускорился за июль на 0,06% и достиг 7,74%. По информации регионального отделения Банка России, в этом отношении данная цифра выше и общероссийской (6,46%), и общесибирской (6,88%).

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор ждет возвращения инфляции к 4% через год — во втором полугодии 2022 года.