Битва за парк «Изумрудный». Вакаев рассказал, почему не хочет объединяться с Тулиным

Депутат АКЗС Владислав Вакаев заявил в сети Facebook, что общественная группа «ГорСад» (разработчики концепции парка «Изумрудный») не будет объединяться предпринимателем Павлом Тулиным, тоже работающим над концепцией развития парка. Но хорошие идеи будут учтены, заверил Вакаев. А для восстановления и дальнейшего управления парком он предложил создать государственное предприятие или некоммерческую организацию.

Напомним, 28 мая в ИД «Алтапресс» эксперты обсудили три концепции развития парка «Изумрудный». Интерес к нему был довольно большой: видеотрансляцию на Youtube посмотрели, по последним данным, 4,4 тыс. человек. Но возник вопрос: что дальше?

Идеями на этот счет уже поделился бизнесмен Павел Тулин. Он предложил авторам объединить усилия. Объяснил, что физкультурный комплекс вместе с новым планетарием займут 0,74 га, в него, кроме спортзалов, войдут хозпомещения. А взамен 1 га леса будет посажен на месте нынешних парковок и автогородка. Контроль за восстановлением парка предложен наблюдательному совету, в который войдут общественники и эксперты.

Теперь свои соображения представил Владислав Вакаев. Представляем главные тезисы политика (полностью можно прочитать в Facebook).

1. Объединяться не будем

Работа над концепцией развития парка «Изумрудный», которую общественная группа назвала «ГорСад», продолжается.

«При этом остаемся на собственных принципиальных позициях. Они просты. Парк не должен быть коммерческим проектом. И, как следствие, в нем не должна проходить коммерческая застройка», — сказал Владислав Вакаев.

Для группы «ГорСад» в концепции Павла Тулина есть аспект, перечеркивающий возможность объединения — «предложение вырубить часть территории парка под „спортивно-развлекательный комплекс с парковками, это неприемлемо“, — выразил мнение группы депутат.

Проект реконструкции парка „Изумрудный“. Общественная организация „Территория“. vk.com/club76982732

2. Возьмем идеи из других концепций

Сейчас общественная группа дорабатывает проект, и в нем будут учтены интересные идеи двух других проектов, а также предложения других экспертов и простых горожан, пообещал депутат.

„Кроме того, в ходе обсуждения проектов мы увидели и собственные слабые места. В результате должен получиться по-настоящему общественный проект, который станет альтернативой бизнес-проекту“, — сказал депутат.

Владислав Вакаев. Анна Зайкова

3. Нужна организация вроде „Мосгорпарка“

Владислав Вакаев считает: чтобы продвигать проект и управлять парком, надо создать „Департамент парков и скверов Алтайского края“ — автономную некоммерческую организацию или краевое государственное унитарное предприятие.

Структура будет управлять парком так, как это делает „Мосгорпарк“. Этот „Департамент“ согласует требования к базовым параметрам объекта и объявит творческий конкурс.

„Выбрав оптимальный проект (при необходимости организовав компиляцию наиболее успешных), организация заказывает разработку проектно-сметной документации для участия в федеральном проекте „Комфортная городская среда““, — отметил Вакаев.

Вакаев (как ранее Тулин) считает возможным попасть в федеральный конкурс проектов по комфортной городской среде. Сроки он обозначил такие же: если все сделать оперативно, начать реконструкцию парка можно будет уже в следующем году.

Парк „Изумрудный“ 5 июля 2019 года. altapress.ru

4. Контроль поручить общественникам и экспертам

Вакаев сказал, что в структуре организации по развитию парка, помимо правления, нужен общественный наблюдательный совет и экспертный совет. Первый состоит из активистов, выступавших в защиту парка, второй — из специалистов в области архитектуры, ландшафтного дизайна, экологии, ботаники.

5. Организация может заняться другими парки

Начать возрождение парка можно уже сейчас, считает депутат.

„"Департамент“ мог бы организовать субботники, начать проведение публичных мероприятий, привлечь социально ответственный бизнес для строительства отдельных объектов», — сказал он.

Эту организацию Вакаев предложил сделать площадкой для разработки, обсуждения и реализации концепций развития общественных пространств на территории всего региона. После возрождения «Изумрудного» будет создан алгоритм, который позволит идти дальше — восстанавливать «Юбилейный», создавать парки в Индустриальном районе и других городах и райцентрах края.

В парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Что такое «группа Вакаева»

Концепцию «ГорСад» представил 28 мая архитектор Максим Максименко. По словам Вакаева, в ее разработке приняли участие Александр Деринг, Сергей Тесленко, Алексей Шпенглер, Дмитрий Индюков, Максим Максименко, Александра Смирнова, Андрей Атаджанов, Иван Быков, Никита Колесников, Ирина Зубенко, Татьяна Голубева, Нонна Березикова.