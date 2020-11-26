Вакцину «Спутник V» предложили производить в Эфиопии, потому что там «уже все готово»

Эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау предложил производить российскую вакцину «Спутник V» на территории его страны, сообщает РИА «Новости» .

Посол подчеркнул, что эфиопские власти поддержат такое решение, если инвесторы из России проявят интерес.

«Мы всегда поддерживаем российские инвестиции в нашей стране. Это касается и производства российской вакцины», — сказал он.

Дипломат отметил, что в Эфиопии есть промышленные зоны в разных частях страны — там есть электричество, дороги, оборудование, банковские услуги.

«Если российские инвесторы хотят прийти на наш рынок, они могут обратиться в инвестиционную комиссию Эфиопии. Там им предложат место в промышленной зоне, где они смогут начать производство. Все готово», — заверил посол.

Каро , Эфиопия. boredpanda.com.

Посол также отметил, что Эфиопия — одна из самых населенных стран Африки. Там проживает около 110 млн человек — это большой рынок.

Более того, можно экспортировать вакцину в другие африканские страны. Конечно, если Россия готова построить предприятие по производству «антикоронавирусной сыворотки».

Ранее сообщали, что российскую вакцину будут производить в Южной Корее — уже есть соглашение на 150 млн доз.

Что касается массовой вакцинации, то в России ее планируют начать с 2021 года. Она будет добровольной.