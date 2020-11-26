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Экономика

Вакцину «Спутник V» предложили производить в Эфиопии, потому что там «уже все готово»

Эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау предложил производить российскую вакцину «Спутник V» на территории его страны, сообщает РИА «Новости».

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

Посол подчеркнул, что эфиопские власти поддержат такое решение, если инвесторы из России проявят интерес.

«Мы всегда поддерживаем российские инвестиции в нашей стране. Это касается и производства российской вакцины», — сказал он.

Дипломат отметил, что в Эфиопии есть промышленные зоны в разных частях страны — там есть электричество, дороги, оборудование, банковские услуги.

«Если российские инвесторы хотят прийти на наш рынок, они могут обратиться в инвестиционную комиссию Эфиопии. Там им предложат место в промышленной зоне, где они смогут начать производство. Все готово», — заверил посол.

Каро, Эфиопия.
Каро, Эфиопия.
boredpanda.com.

Посол также отметил, что Эфиопия — одна из самых населенных стран Африки. Там проживает около 110 млн человек — это большой рынок.

Более того, можно экспортировать вакцину в другие африканские страны. Конечно, если Россия готова построить предприятие по производству «антикоронавирусной сыворотки».

Ранее сообщали, что российскую вакцину будут производить в Южной Корее — уже есть соглашение на 150 млн доз.

Что касается массовой вакцинации, то в России ее планируют начать с 2021 года. Она будет добровольной.

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