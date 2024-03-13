13 марта
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Экономика
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Валерий Гачман: «Зернопереработчики — это не ребята с Луны»

Организатор Зимней зерновой конференции, президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор компании «Грана» Валерий Гачман — о том, какие проблемы обсудят представители аграрного сектора, почему пшеница на Алтае самая дорогая в России и как в такой ситуации выживают мукомолы.

Валерий Гачман, организатор Зимней зерновой конференции, президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор компании «Грана».
Валерий Гачман, организатор Зимней зерновой конференции, президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор компании «Грана».
Фото предоставлено пресс-службой Зимней зерновой конференции.

— Валерий Владимирович, вы — организатор и модератор двух сессий Зимней зерновой конференции. Какая тема для вас сегодня самая острая?

— Наша Зимняя зерновая конференция проходит уже 17-й год, и главный вопрос всегда один: как выгодно реализовать выращенное зерно? Неважно, большой урожай, маленький урожай — все тот же вопрос: где рынок сбыта?

Зерновая конференция.
Зерновая конференция.
Фото предоставлено пресс-службой Зимней зерновой конференции.

— Если посмотреть на сводки, то экспорт в этом сельскохозяйственном году пока идет с опережением по сравнению с прошлым годом.

— Да, но это опережение было достигнуто за август-октябрь 2023 года. Если же посмотреть на статистику в сравнении месяц к месяцу прошлого года, то с ноября началось отставание. Хотя, конечно, в целом прогноз оптимистичный и нарастающим итогом экспорт пока опережает прошлый год.

Рассуждая о рынке зерна, важно смотреть не только на динамику экспорта, но и на еще один показатель. Это динамика запасов зерна на первое число каждого месяца. И здесь мы видим, что в текущем сезоне остаток в России на 1 января 2024 года равен 34 733 тыс. тонн, это всего на 2% меньше, чем на 1 января 2023 года (в сезоне 2022-2023), когда был суперрекордный для страны урожай зерна. Но этот огромный переходящий остаток — 34 733 тыс. тонн — в два раза выше, чем в среднем за последние 20 лет.

Эти запасы, естественно, давят на цену: мы видим, что она, особенно в европейской части РФ, падает. При производстве зерна, превышающем внутреннее потребление, цены на зерно, в том числе на пшеницу внутри России, формируются на основании экспортной цены. В Алтайском крае этот же принцип работает в отрыве от европейской части РФ. На сегодняшний день картина такая: в европейской части нашей страны цена на зерно на внутреннем рынке оказалась ниже, чем на Алтае, при всей нашей удаленности от основных рынков сбыта внутри страны.

Зерновая конференция.
Зерновая конференция.
Фото предоставлено пресс-службой Зимней зерновой конференции.

— Сколько сейчас стоит тонна пшеницы третьего класса на Алтае?

— 15,5-16,5 тыс. рублей за тонну. Для сравнения, в Белгородской области — 12-12,8 тыс. рублей, в Самарской области — 12,6-13,2 тыс. рублей, в Оренбургской области — 13,5-14,5 тыс., в Краснодарском крае — 14,8-15,3 тыс. За последние 25 лет, по моим наблюдениям, случалось, что в Алтайском крае пшеница была дороже, чем в Поволжье, дороже, чем в Центральном Черноземье. Но никогда не было, чтобы алтайская пшеница оказалась дороже краснодарской!

Сегодня на воротах мукомольного предприятия на Алтае пшеница стоит дороже, чем в экспортном порту Новороссийска. Понятно, что наши цены искусственно завышены: они формируются исходя из экспортных цен, но без таможенной пошлины, потому что наш сосед Казахстан, член таможенного союза, вывозит зерно из РФ без пошлины.

Объясню: чтобы экспортеру купить зерно в европейской части России, а затем продать за границу, нужно заплатить таможенную пошлину. Поэтому цена на внутреннем рынке в европейской части формируется примерно по такой формуле: мировая цена на зерно минус логистические затраты и минус таможенная пошлина.

На Алтае основные экспортеры — казахи. Они покупают наше зерно не для внутреннего потребления в Казахстане, а на экспорт, но при этом избегают уплаты таможенной пошлины — для реэкспорта в Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, т.е. не членам Таможенного союза.

В течение сезона таможенная пошлина на пшеницу колебалась от 3000 до 5800 рублей за тонну. Сейчас она составляет 3900. Вот и объяснение разницы цены в три, а то и в четыре тысячи рублей за пшеницу третьего класса в ПФО, ЮФО, ЦФО с одной стороны — и в Сибири, особенно на Алтае, как в регионе, наиболее приближенном для экспорта в страны Центральной Азии.

Это делает нашу пшеницу неконкурентной на внутреннем рынке, а следом за ней и все продукты переработки.

Из-за этого производство муки в Алтайском крае сокращается, хотя в стране два года идет очевидный рост. Для сравнения: в РФ в целом производство муки с 2002 по 2021 год сокращалось и упало до 8,92 млн тонн. Но в 2022 году производство муки выросло до 9,66 млн тонн, а в 2023 году до 9,85 млн.

Обидно, что на этом фоне и в этот же период лидер мукомольной отрасли страны, Алтайский край, сократил производство со стабильных в течение 20 лет 1,2 млн тонн (плюс-минус 50 тыс. тонн в зависимости от ежегодного валового сбора) до уровня ниже одного миллиона.

Не спорю, для сельхозпроизводителей высокая закупочная цена на зерно — это хорошо. Но зернопереработчики оказались в аграрном регионе с самым дорогим сырьем. Получается нонсенс: Алтай, самый удаленный от рынков сбыта мукомольный регион, демонстрирует самые высокие цены и на пшеницу, и на пшеничную муку. Причины такого перекоса не рыночные, а административные. Следовательно, при изменении административных решений этот перекос рухнет. Казахские трейдеры или уйдут с рынка, или будут так же платить таможенную пошлину. Но сохранится ли основной покупатель алтайского зерна — зернопереработчик?

Валерий Гачман, организатор Зимней зерновой конференции, президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор компании «Грана».
Валерий Гачман, организатор Зимней зерновой конференции, президент Союза зернопереработчиков Алтая, генеральный директор компании «Грана».
Фото предоставлено пресс-службой Зимней зерновой конференции.

— Как в такой ситуации выживать зернопереработчикам?

— Зернопереработчики — это не ребята с Луны, которые прилетели погостить, а завтра улетят. Зернопереработчики были и остаются самым крупным потребителем зерна. На экспорт Алтайский край в сезон 2022-2023 отправил 88 тыс. тонн пшеницы. А алтайские мукомолы даже при снижении объемов производства перемололи в муку почти полтора миллиона тонн. Согласитесь, несоизмеримые объемы переработки и экспорта. Большую часть урожая покупают именно зернопереработчики региона. Ваш вопрос: как выживать? Мой ответ: нужна государственная поддержка в доступности к рынкам стран Центральной Азии.

— То, что Казахстан ввел запрет на ввоз в страну пшеницы из России автомобильным транспортом и ограничил ввоз по железной дороге, не изменило ситуацию?

— Запрет есть, и, безусловно, стало меньше серых схем, когда зерно везли машинами без надлежащего оформления документов. Но пока цена на Алтае все равно высокая, и этому есть объяснение. Зерно, которое сейчас отправляется по железной дороге в Казахстан, формально не идет на экспорт, но у зерна нет имени. Казахстан завозит российское зерно, размещает его на элеваторы для переработки, а свое зерно, которое должно было пойти на муку, отправляет на экспорт.

— Алтайские аграрии всегда активно обсуждают Казахстан, как крупного экспортера муки, но сейчас в качестве экспортера набирает обороты и Узбекистан. Что вы думаете об этом?

— Когда только зарождалась Зимняя зерновая конференция (это начало 2000-х годов), мои первые доклады как раз были посвящены тому, что для Алтайского края главным рынком сбыта были, есть и будут страны Центральной Азии. Прежде всего, это Узбекистан, Таджикистан Киргизия, Афганистан, Туркмения. На эти пять стран приходилось тогда (в начале 2000-х) около 30% мировой торговли мукой.

Тогда население этих стран составляло чуть более 70 млн человек. Прошло менее 20 лет, и теперь население этих стран более 100 млн. человек. Сегодня Центральная Азия находится на первом месте по темпам роста населения, в отличие от Китая, где темпы роста населения замедлились, или Индии, где так же эксперты прогнозируют в ближайшие годы замедление.

Плюс это тот регион, где в ближайшие годы будет расти уровень жизни населения, а это приведет, в первую очередь, к увеличению потребления продуктов питания.

Еще одна особенность: это регион с дефицитом плодородной земли. Так, в Узбекистане на первом месте по площадям занимает хлопок, в Таджикистане — орехи, хлопок, табак, в Туркменистане — тоже хлопок.

Конечно, 100 млн. это не 1,4 млрд в Индии и 1,4 млрд в Китае, но это 100 млн людей, которые в отличие от Индии и Китая, не обеспечены пшеницей. Индия и Китай самодостаточны по продукции сельского хозяйства и покупают только для ассортимента.

Плюс в Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане не все, но многие знают русский язык, еще много специалистов получивших образование в Советском Союзе, это упрощает торговлю. То есть, Центральная Азия это наш стратегический регион и нужно наращивать экспорт в эти страны. Для экспорта муки для нас существует заградительный барьер в виде транзитного ж/д тарифа по Казахстану, превышающего внутренний казахский железнодорожный тариф не на 10-15%, а в 4-5 раз.

Зерновая конференция.
Зерновая конференция.
Фото предоставлено пресс-службой Зимней зерновой конференции.

— Когда улучшается уровень жизни, как изменяется потребность в хлебе?

— Смена структуры питания происходит на разных этапах по-разному. Для нас это очень важный вопрос в контексте Средней Азии. Первоначально, когда уровень жизни возрастает, увеличивается потребление хлеба. Люди начинают покупать много муки впрок, на запас. И только потом рост уровня жизни приводит к тому, что белок растительного происхождения меняется на белки и жиры животного происхождения — люди начинают есть мясо, увеличивается рост потребления молока. Но на первом этапе всегда идет увеличение потребления хлеба, макарон и т.д. В России сейчас мы видим сокращение потребления хлеба. Например, в Москве потребление муки на человека в год составляет в среднем 84-85 кг, что равно среднему потреблению хлеба в Европе. В среднем по России — 104 кг в год. В Узбекистане, Таджикистане, Афганистане потребление муки на человека в год — 140-145 кг. Там хлеб пока основной продукт питания. Но сегодня основной поставщик для них — Казахстан.

— Валерий Владимирович, Зимняя зерновая конференция каждый год собирает все больше участников. Как вам удается удерживать интерес? В чем, на ваш взгляд, главное преимущество этого форума?

— В этом году мы отмечаем увеличение участников: на сегодняшний момент это уже более 260 человек из 180 компаний России, Казахстана и Китая.

В пул экспертов конференции входят: Владимир Петриченко (директор компании «ПроЗерно»), Дмитрий Рылько (генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка — «ИКАР»), Андрей Клепач (ВЭБ.РФ), Евгений Ган (председатель Совета учредителей ОЮЛ «Союз зернопереработчиков Казахстана»), Виталий Смирнов (директор по качеству УК «Содружество» — одного из крупнейших переработчиков маслосодержащих культур в Европе), Алексей Маслов (профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова), Андрей Безруков (профессор МГИМО, член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ) и многие другие.

Я хотел бы подчеркнуть, что спикеры, которые приезжают к нам на Зимнюю зерновую конференцию, — это лучшие эксперты по своим направлениям в России. Их выступления редко можно услышать в одной аудитории и в рамках одного форума. Для нас они делают исключение, в чем, безусловно, выражается их особое уважение к Алтайскому краю и к Сибири. В этом и секрет популярности нашей конференции.

https://zzk22.ru/

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