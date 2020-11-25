Выкупленный голландской компанией «Иткульский спиртзавод» может заняться эко-водкой

После длительного простоя «Иткульский спиртзавод» наращивает объемы производства. Об этом 24 ноября во время пресс-конференции сообщил начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. По его словам, сейчас предприятие ищет поставщиков сырья для выпуска нового продукта.

Как стало известно altapress.ru, речь может идти об эко-водке на основе элитного спирта. Он производится из экологически чистого зерна, выращенного вдали от каких-либо предприятий и без использования пестицидов.

Небольшую партию такого сырья на завод уже завозили, спиртовой цех, способный перерабатывать до 80 тонн пшеницы, проработал на нем неделю.

Качество так называемой эко-пшеницы оказалось ниже, чем ожидалось. Как сообщают работники, сырье завод закупал за пределами Алтайского края.

Поле с пшеницей СС0

Что еще еще происходит на предприятии

По данным Алтайпищепрома, за 10 месяцев текущего года «Иткульский спиртзавод» увеличил выпуск спирта в 3,8 раза, а водки — в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По производству спирта предприятие вышло на докризисные показатели, заверяет начальник ведомства. С водкой есть проблемы, так как завод за время простоя лишился основных рынков сбыта.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Что касается ближайших планов, то пока открытия новых производств, в частности виски, в них не входят. Александр Большаков полагает, что такой масштабный проект инвестор может начать реализовывать не раньше 2022−2023 годов.