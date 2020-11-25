Выкупленный голландской компанией «Иткульский спиртзавод» может заняться эко-водкой

Как стало известно altapress.ru, речь может идти об эко-водке на основе элитного спирта. Он производится из экологически чистого зерна, выращенного вдали от каких-либо предприятий и без использования пестицидов.
Небольшую партию такого сырья на завод уже завозили, спиртовой цех, способный перерабатывать до 80 тонн пшеницы, проработал на нем неделю.
Качество так называемой эко-пшеницы оказалось ниже, чем ожидалось. Как сообщают работники, сырье завод закупал за пределами Алтайского края.
Что еще еще происходит на предприятии
По данным Алтайпищепрома, за 10 месяцев текущего года «Иткульский спиртзавод» увеличил выпуск спирта в 3,8 раза, а водки — в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По производству спирта предприятие вышло на докризисные показатели, заверяет начальник ведомства. С водкой есть проблемы, так как завод за время простоя лишился основных рынков сбыта.
Что касается ближайших планов, то пока открытия новых производств, в частности виски, в них не входят. Александр Большаков полагает, что такой масштабный проект инвестор может начать реализовывать не раньше 2022−2023 годов.
Как проходила продажа «Иткуля»
О том, что «Иткульский спиртзавод» все-таки выкупила голландская компания Marussia Beverages стало известно 13 января 2020 года. Об этом со ссылкой на директора российского отделения холдинга Юрия Тинта сообщил «Коммерсантъ».
Сумма сделки — 15 млн евро (1,03 млрд рублей).
Позже кредиторы завода одобрили заключение мирового соглашения с компанией. Инициатором выступил Сбербанк, которому завод должен 512,3 млн рублей из общей суммы в 651,2 млн рублей.