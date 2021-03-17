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Экономика

Выручка общепита в Алтайском крае упала на 21%

Оборот общественного питания за январь-февраль 2021 года уменьшился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Алтайкрайстат.

Кафе.
Кафе.
unsplash.com

За первые два месяца оборот общественного питания составил 1,3 млрд рублей.

При этом оборот розничной торговли в товарной массе на 2,4% больше, чем в январе-феврале 2020 года. В его структуре 49,2% составляют продукты, включая напитки и табачные изделия (27,2 млрд рублей), остальное — непродовольственные товары (28,1 млрд рублей).

Общая сумма выручки в торговле за два месяца — 55,4 млрд рублей.

Ранее алтайские налоговики объявили о начале масштабной кампании по борьбе с теневыми доходами в сфере ярмарок, общепита и торговли.

«Наша задача-сделать эту среду такой, чтобы неконкурентное преимущество в виде непробития чеков, не контроля выручки не было использовано. Чтобы все находились в абсолютно равных условиях», — заявлял руководитель территориального налогового управления Юрий Куриленко.

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