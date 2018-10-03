Вице-премьер Козак поддержал идею «энергопайка»

Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал проект о введении социальной нормы энергопотребления для населения. Об этом заявил представитель вице-премьера Илья Джус, сообщает ТАСС .

Накануне СМИ сообщили, что правительство вернулось к обсуждению идеи введения социальной нормы энергопотребления для населения.

Потребление свыше 300 кВт/ч предлагается оплачивать по повышенному тарифу, потребление свыше 500 кВт/ч — по «экономически обоснованному», при этом объем фиксируется не на человека, а на «точку подключения».

Тарифы

«Вице-премьер Козак поддержал предложения Минэкономразвития и Минэнерго, касающиеся нормы потребления, однако конкретные параметры дифференциации тарифов еще прорабатываются, дано соответствующее поручение», — отметил Джус, пишет polit.ru.

Эта идея обсуждается в правительстве давно, а на совещании у вице-премьера 19 сентября «рассматривался комплекс мер по снижению объемов перекрестного субсидирования и его более справедливого распределения между группами потребителей».

Субсидии

Согласно протоколу, для граждан, нуждающихся в соцподдержке, предполагаются субсидии. Но при этом может сократиться число категорий потребителей, приравненных к населению. Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и т. п. Отдельно описано «поэтапное доведение понижающего коэффициента» от 0,7 до 1. Речь идет о постепенной отмене льготных тарифов для селян, а также квартир с электроплитами или электроотоплением.

Министерствам и ФАС поручено к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.