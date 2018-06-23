"Все говорили: это невозможно": как барнаульскую школу стали отапливать энергией Земли

Об этом рассказал председатель комитета по энергетике Алтайской торгово-промышленной палаты (АлтТПП) Александр Карасев. Он представил этот проект на конференции по энергосбережению, которая прошла в Барнауле 21 июня.

Почему власти решились на эксперимент?

В 2017 году перед городскими властями встала проблема: холдинг "Алтайлес" отказался отапливать своей котельной двухэтажный корпус школы №93 в Лебяжке, где учатся почти 200 младшеклассников.

Властям нужно было решить: возить детей несколькими автобусами в другие школы или же строить свою котельную. Вести газ было дорого. Построить угольную котельную было бы проще, но она дорога в эксплуатации и неэкологична. Хотели установить электрокотел, но эксперты АлтТПП убедили чиновников попробовать то, что еще никто не делал в соцобъектах за Уралом — перевести здание на геотермальное отопление.

Что сделали и как это работает?

Вокруг школы в землю на глубину не менее 20 метров поместили 34 геозонда. По ним циркулирует специальный раствор. Это так называемый грунтовый коллектор. На глубине температура в нем составляет около +5 градусов.

Есть в системе и другой контур, на котором установлен тепловой насос. Этот контур "забирает" тепло от грунтового коллектора и передает его системе отопления. Здесь температура теплоносителя составляет уже +55...+60 градусов.

Чтобы отопление было эффективным, здание капитально отремонтировали, утеплили, заменили радиаторы и двери, вместо старых деревянных окон поставили пластиковые с пятью стеклами. Также в школе смонтировали автоматизированный тепловой пункт.

Система рассчитана на то, чтобы отапливать здание при температуре до -39 градусов. Так как безопасность соцобъектов на особом контроле, в школе есть резервный электрокотел, уточнил Александр Карасев.

В феврале 2018 года, когда девять дней подряд температура на улице была ниже -31 градуса, в классах было +22...+23.

Насколько выгодно геотермальное отопление?

По расчетам Александра Карасева, если бы школу отапливали электрическим котлом, то стоило бы ориентировочно 1,3 млн рублей в год. Система геотермального отопления потребляет в 3,78 раза меньше электроэнергии. Соответственно, во столько же раз она экономичнее.

Сколько это стоит?

В целом на капремонт школы потратили 17 млн рублей. Из них на саму систему геотермального отопления затратили примерно 5,5 млн рублей. При этом подрядчик установил оборудование за своей счет. Власти будут рассчитываться с ним средствами, которые удалось сэкономить благодаря этой технологии. Срок окупаемости — 5-6 лет.

Делал ли кто-то подобное в крае до этого?

Технологию геотермального отопления в Алтайском крае используют около 10 лет. По ней отапливаются несколько десятков частных коттеджей, а также торговый зал магазина "Дюйм" на проспекте Строителей в Барнауле. Кроме того, эту технологию хотели применить для отопления "энергоэффективного" дома на ул. Смирнова, 67. Но по нескольким причинам этот проект в целом вышел неудачным.

Соцобъект на такую систему теплоснабжения в Алтайском крае перевели впервые.

Александр Карасев,

председатель комитета по энергетике АТПП:

— К нам приезжали сенаторы, депутаты, ученые и представители разных компаний из Новосибирска. Все они говорили: "Работать это не будет, это невозможно". Но вот вам факт: отопительный сезон прошли без проблем. Никаких чудес, чистая физика. Пока все получается. Теперь надо грамотно обслуживать эту систему, раз в 1-2 месяца проводить техобслуживание. Насколько я знаю, администрация уже ищет компанию, которая будет этим заниматься.

По словам Карасева, администрация Барнаула заинтересована, чтобы повторить эксперимент и в других соцучреждениях. Интересна технология будет и другим заказчикам, особенно на негазифицированных территориях, уверен эксперт.

Цифры

Энергопотребление теплового насоса в школе №93 — 23 кВт/час, тепловая мощность — 85 кВт. Площадь школы — 980 кв.метров.

Факт

В пищеблоке система вентиляции возвращает в школу 76% тепла, выделяемого плитами и духовками. Также здесь стоит еще один насос, который снабжает всю школу горячей водой.