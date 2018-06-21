На Алтае ждут перебоев в автобусном сообщении из-за проблем с топливом

Как отметили в ведомстве, такая ситуация негативно скажется на пассажирах. Как уточнили в пресс-службе минстройтранса, автобусы на метане используют как минимум три местных перевозчика (компании "ЕвроТранс", "Автомиг", "Автотранссиб"). Они обслуживают межмуниципальные маршруты:

№ 125 (Барнаул – Новоалтайск);

№ 120 (Барнаул – садоводство "Сосняк");

№ 561 (Барнаул – Алтайское);

№ 571 (Барнаул – Белокуриха);

а также межрегиональный маршрут "Барнаул — Чемал".

Кроме того, метан используют несколько барнаульских перевозчиков, в основном на пригородных направлениях.

Павел Грехов,

директор компании "Автомиг":

— У нас автобусы двухтопливные, то есть могут ездить и на бензине. Они не остановятся ("Автомиг" обслуживает маршрут №120 — прим. ред.) Однако наши затраты на топливо возрастут в 4 раза. За шесть дней без метана мы заплатим больше на 180 тыс. рублей.

У компании "Автотранссиб" автобусы ездят только на метане. Они вынуждены будут простаивать. В результате уехать из Барнаула в Чемал, Алтайское и Белокуриху будет труднее.

В региональном минстройтрансе рассказали, что просили владельца автомобильной газовой наполнительной компрессорной станции (АГНКС)— томскую компанию "Газпром газомоторное топливо" — предоставить на время передвижную автомобильную газонаполнительную станцию, чтобы не допустить перебоев в автобусном сообщении. Однако компания не смогла это сделать.

Отметим, что единственная в крае метановая АЗС закрывается на несколько дней ежегодно. В 2017 году из-за этого не вышли на линии десятки автобусов.

В марте 2018 года представители компании "Газпром газомоторное топливо" анонсировали, что откроют в Алтайском крае еще четыре АГНКС. Две новые метановые заправки появятся в Барнауле, на Павловском тракте и на улице Загородной. Также в планах компании "Газпром газомоторное топливо" запустить по одной АГНКС в Бийске и Новоалтайске.

В компании не уточнили, когда конкретно заработают новые заправки в Алтайском крае. Но отметили, что до 2022 года "дочка" "Газпрома" намерена увеличить сеть АГНКС в Сибири с 18 до 39 штук.

В чем "фишка" метана?

Метан — самый экономичный вид топлива. Если литр дизельного топлива на АЗС в Алтайском крае стоит около 44 рублей, пропан-бутановая смесь (на ней ездит большинство переведенных на газ автомобилей) — 22 рубля, то метан около 13 рублей.

Основными минусами метановых топливных систем считают громоздкость баллонов (из-за этого их редко ставят на легковые автомобили) и высокую стоимость оборудования.

Несмотря на возможность существенно сэкономить, перевозчики не спешат переходить на метан. Во-первых, АГНКС в Барнауле по-прежнему всего одна. Во-вторых, на ней периодически происходят сбои.

Факт

Первую АГНКС в Алтайском крае открыли в 2014 году. Она работает на ул. Космонавтов в Барнауле.

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