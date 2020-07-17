Владелец «Ярче!» продолжает земельную экспансию в Алтайском крае и купил еще два участка

«КДВ Агрохолдинг», дочерняя структура томской «КДВ Групп» (контролирующей торговую сеть «Ярче!»), стал победителем торгов по участкам в Ребрихинском районе. Чуть раньше структура приобрела земельную недвижимость в Панкрушихинском и Павловском районах. Но в Павловске агрохолдинг натолкнулся на неожиданное препятствие: международная турфирма с местной пропиской несколько месяцев оспаривала торги.

Собиратель земель

«КДВ Агрохолдинг» как минимум третий раз в этому году участвует в распродажах участков сельхозназначения в Алтайском крае, проводимых в ходе банкротства их владельцев.

Земельные угодья в регионе у него и без того обширные: по данным трехлетней давности — более 54 тыс. гектаров (в Родинском, Благовещенском и Суетском районах). Теперь же он собирает земли, можно сказать, по крупицам: размеры участков, приобретенных в этом году, небольшие — не более 300−400 гектаров.

Обошла сильного претендента

В январе компания впервые зашла в ближайший к Барнаулу район Павловский, где выкупила три участка. Теперь заинтересовалась соседним Ребрихинским, где на торги выставили землю сельхозпредприятия-банкрота «Боровлянское».

Боровлянское , Ребрихинский район. multilisting. su

«КДВ Агрохолдинг» стал победителем по двум лотам. В одном было право аренды участка (51,5 га), в другом — собственно участок (45,2 га). Оба участка расположены в 2 км от села Боровлянское на запад и юго-запад.

«КДВ Агрохолдинг» предложил вдвое больше начальной цены — 56,6 тыс рублей — и обошел других претендентов: компанию «Барнаульский пищевик», которая давно «собирает земли» в районе, и предпринимателя Юрия Бакушкина.

За второй участок «КДВ Агрохолдинг» предложил 232,8 тыс рублей, это немного больше начальной цены (212,5 тыс. рублей). На этих торгах конкуренции не было.

Международный оппонент

Между тем, в Павловском районе «КДВ Агрохолдинг» наткнулся на неожиданное препятствие: торги пыталась признать недействительными турфирма «Паневразия», зарегистрированная в Павловске.

Фирма «Паневразия», учредитель и директор Эдуард Клейн ( справа). paneurasia. de

Учредитель турфирмы — живущий в Германии выходец с Алтая Эдуард Клейн. Фирма, судя по ее сайту, продает международные туры, в том числе организует путешествия немцев в Россию.

Клейн выдал займы бывшему владельцу участков Дмитрию Савеленку. Тот займы не вернул и обанкротился, и в реестр его кредиторов вошла турфирма.

Однако в «Паневразии» считали, что «КДВ Агрохолдинг» купил участки Савеленка по заниженным ценам, и пытались оспорить торги. Фирма проиграла в трех инстанциях, в том числе 15 июля — в кассации.

Магазин «Ярче». Анна Зайкова

Зарывает деньги в землю

«КДВ Агрохолдинг» достаточно активно вкладывается в развитие сельхознаправления в регионах присутствия. Одно из последних сообщений — о заключении соглашения администрацией Кемеровской области, согласно которому холдинг инвестирует 500 млн рублей в освоение 11 тыс. гав сельхозугодий в Ленинск-Кузнецком районе.

В Алтайском крае «КДВ Агрохолдинг» представлен предприятиями «КДВ Леньковский» (Благовещенский район), «КДВ Агро Алтай», «КДВ подсолнечник» (Суетский), ООО «Родинский» (Родинский).

«КДВ» объединяет более 10 фабрик по производству кондитерских изделий и снеков, имеет тепличное хозяйство, мукомольное и макаронное производства. Развивает собственную сеть магазинов «Ярче!» в формате «у дома».