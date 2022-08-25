Владельцы Бийского сахарного завода перед запуском намерены скупить 15 тысяч га земли

Новосибирские собственники активов обанкротившегося Бийского сахарного завода (БСЗ) планируют скупить 15 тысяч га земли в Алтайском крае под посадки сахарной свеклы, и только потом намерены запускать производство. Об этом рассказал « Ъ-Сибирь » директор владеющей заводом компании «Бийский сахар» Роман Игнатов.

По его словам, совместно с «Агропромышленной компанией» создано дочернее предприятие «АПК кристалл», которое и займется скупкой земельных участков под посадки.

«Это предприятие будет участвовать в торгах, приобретать землю и вести совместный севооборот для производства сахарной свеклы. Потому что пока мы не обеспечим себя сырьевой базой, в активную фазу строительства не выйдем. Надо добиться гарантированной загрузки своим сырьем около 60−70%", — рассказал Роман Игнатов.

Изначально планировалось, что начальная мощность завода составит 1,8 тысячи тонн в сутки, которая затем поэтапно будет увеличиваться до 5 тысяч тонн. Однако впоследствии эти планы пересмотрели.

«Мы покрутили, посмотрели и решили, что первый этап пропустим. Будем запускать сразу на 3 тыс. т переработки в сутки. Проект без сырьевой базы обойдется примерно в 6 млрд руб., из них около 1,5 млрд руб. (на увеличение объемов переработки с 3 тыс. т до 5 тыс. т) завод заработает сам за счет действующего производства», — уточнил Роман Игнатов.

Директор компании добавил, что с учетом изменившихся цен этот финансовый расчет в дальнейшем будет пересмотрен. По его оценке, реализация проекта займет примерно 2,5 года после выхода на фазу активного строительства.

Бийский сахарный завод долгое время входил в структуру крупного холдинга «Изумрудная страна». Тогдашние собственники даже успели отработать один сезон осенью 2011 года, правда переработав незначительное количество свеклы.

В 2012 году, когда у компании и ее владельцев начались проблемы с банками и силовыми структурами, процесс модернизации на предприятии затормозился. Руководство завода говорило, что часть оборудования было демонтирована, а новое взамен не завезено. В этом же году сахарный завод в Бийске законсервировали. В 2017 году имущественный комплекс предприятия приобрела новосибирская компания «Санинвест».

Напомним, в 2000-х сахар-песок в Алтайском крае производили три предприятия: «Алейский сахарник» (Алейск), Бийский сахарный завод (Бийск), Черемновский сахарный завод (Павловский район).

Первые два завода были построены еще в 1930-е годы, Черемновский — в 1961 году. В свое время на Алтае был и четвертый сахаропроизводящий завод, в Быстроистокском районе. Но он обанкротился в конце прошлого века.

На сегодняшний день в Алтайском крае из трех имеющихся сахарных производств функционирует только одно — Черемновский сахарный завод (ЧСЗ). Оно единственное за Уралом выпускает сахар-песок.