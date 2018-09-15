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Власти придумали, как остановить цены на бензин

Российское правительство увеличит субсидии нефтяным компаниям, чтобы сдержать рост цен на бензин. Такая мера позволит нефтяникам получить дополнительно 200 млрд рублей.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Об этом стало известно по итогам встречи вице-премьера Дмитрия Козака, представителей министерств и крупнейших нефтяных компаний, на которой обсуждался налоговый маневр в отрасли.

Участники встречи приняли принципиальное решение изменить расчет одного из ключевых параметров маневра — демпфирующей надбавки, которая влияет на цены на топливо, сообщил РБК представитель Козака Илья Джус.

Надбавка придумана как инструмент сглаживания колебания цен на бензин и дизель внутри России, которые сейчас зависят от цен на нефть и курса рубля. Расходы на такое сглаживание решено было разделить поровну между государством и компаниями.

Сроки введения демпфирующей надбавки и источники финансирования еще обсуждаются, сказал Илья Джус, пишет znak.com. Ранее источники говорили, что из-за роста цен на нефть и ослабевшего рубля субсидию могут ввести раньше на три месяца — не с 2019 года, как это предусмотрено законом о налоговом маневре, а с октября.

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