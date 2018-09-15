Власти придумали, как остановить цены на бензин

Об этом стало известно по итогам встречи вице-премьера Дмитрия Козака, представителей министерств и крупнейших нефтяных компаний, на которой обсуждался налоговый маневр в отрасли.

Участники встречи приняли принципиальное решение изменить расчет одного из ключевых параметров маневра — демпфирующей надбавки, которая влияет на цены на топливо, сообщил РБК представитель Козака Илья Джус.

Надбавка придумана как инструмент сглаживания колебания цен на бензин и дизель внутри России, которые сейчас зависят от цен на нефть и курса рубля. Расходы на такое сглаживание решено было разделить поровну между государством и компаниями.

Сроки введения демпфирующей надбавки и источники финансирования еще обсуждаются, сказал Илья Джус, пишет znak.com. Ранее источники говорили, что из-за роста цен на нефть и ослабевшего рубля субсидию могут ввести раньше на три месяца — не с 2019 года, как это предусмотрено законом о налоговом маневре, а с октября.