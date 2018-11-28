Сибирский регион хочет высудить у алтайского арбитражника 100 млн рублей

Минземимущество Республики Тыва обратилось в арбитраж с требованием к арбитражному управляющему Григорию Суслину выплатить более 99 млн рублей. Такой суммой ведомство оценивает нанесенный ему ущерб. В материалах суда пока нет сведений, чем именно обусловлен ущерб. Но весьма вероятно, что иск связан с проведением Суслиным банкротства местной «Кондитерской фабрики», на строительство которой Тыва потратила деньги из бюджета.

Требовал и раньше

Министерство земельных и имущественных отношений Тывы не первый раз пытается отсудить у Григория Суслина крупную сумму денег. В конце 2017 года оно требовало от него без малого 170 млн рублей в погашение ущерба.

Ведомство полагало: при проведении банкротства госпредприятия «Кондитерская фабрика» Суслин (будучи конкурсным управляющим) занимался сокрытием имущества фабрики.

Кроме того, он намеренно занижал цену имущества и предпринимал действия по ограничению числа потенциальных его покупателей. И таким образом Суслин нанес министерству ущерб, полагал представитель министерства.

Арбитражник был прав

Но судья оставил это заявление ведомства без рассмотрения, считая, что подобные требования надо рассматривать в деле о банкротстве компании.

Между тем, и в деле о банкротстве это ведомство требовало признать недействительным договор купли-продажи имущества фабрики. Правда, и здесь не достигло успеха. Согласно информации Lenta.ru, министерство направило заявление в правоохранительные органы, в котором просило расследовать обстоятельства сделки.

Не исключено, что и новый иск минземимущества Тывы, поданный к Суслину в начале ноября, как-то связан с делом о банкротстве фабрики — по крайней мере, в материалах арбитражного суда есть информация об уголовном деле, которое расследует местная полиция.

Дорого не берут

«Кондитерскую фабрику» в Кызыле строили долго — с 2001 по 2010 год, ее открытие стало для региона событием. Между тем, на ее строительство потратили бюджетные деньги: по данным СМИ, 194 млн рублей, итальянское оборудование при этом обошлось в 91 млн.

Кондитерская фабрика в Кызыле , 2010 год. www.tuvaonline.ru

Но проработала фабрика совсем недолго — ее банкротство началось в 2015 году по заявлению «Тываэнерго».

При этом Суслину удалось продать на торгах трехэтажное здание фабрики с подстанцией и генераторной и правом аренды участка лишь за 8 млн рублей (без оборудования).

В то же время по данным оценщика, она могла стоит 57−87 млн рублей. Правда, по этой цене имущественный комплекс брать никто не хотел.

Покупатель нашелся

А за 8 млн рублей его купила фирма «Альфа», изначально зарегистрированная в Барнауле, а на тот момент «прописанная» в Иркутске. «Альфа» была единственным участников торгов, проведенных посредством открытого публичного предложения на электронной площадке «Сбербанк — АСТ».

Основания для предъявления 100-миллионного иска минземимущества Тывы к Григорию Суслину станут яснее чуть позже. Добавим, что в настоящий момент Суслин не состоит в какой-либо СРО (он был исключен за неуплату взносов, согласно сведения федресурса дел о банкротстве) и не назначается на ведение дел о банкротстве.

Справка

Григорий Суслин — известный в Алтайском крае арбитражный управляющий, работал в этой сфере с 2003 года. Вел банкротство крупной оптовой фирмы «Краснотал», «Овчинниковского мясокомбината», «Здравницы Ая», «Барнаулэнерго», «Барнаулинвестстроя», «Барнаульского шинного завода» и ряда других.