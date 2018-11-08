Впервые с 2012 года осенью подешевели овощи и фрукты

Овощи и фрукты в России в октябре подешевели более чем на 1% по сравнению с сентябрем. Это произошло впервые с 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на аналитический обзор «ВТБ Капитала».

Больше всего подешевели овощи «борщевого набора», а помидоры и огурцы, наоборот, подорожали.

Свекла подешевела на 14%, морковь — на 11%, яблоки — на 8,5%, картофель — на 5%, лук, капуста, виноград, чеснок — на 4%, по данным Росстата.

Огурцы и помидоры, наоборот, подорожали — более чем на 20%. Впрочем, в предыдущие годы эти овощи дорожали гораздо существеннее, пишет bfm.ru. Тем не менее Минсельхоз объяснил нынешнее падение цен хорошим урожаем тепличных помидоров и огурцов.

В годовом выражении цены на плодоовощную продукцию в России снизились на 0,5%. А вот в сентябре на отечественном рынке было зафиксировано подорожание почти на 3,5%.