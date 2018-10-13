В России резко подешевели старые и новые модели iPhone

В России снижаются цены на iPhone нового поколения — XS и XS Max, а также на флагманы прошлого года — iPhone X, сообщают «Известия».

Так прошлогоднюю модель с объемом памяти 265 Гб, которая на старте продаж стоила 92 тыс. рублей, сейчас можно купить за 65 тыс. рублей, пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования.

Кроме того, снижение цен коснулось и новых флагманов. По данным «Яндекс.Маркета», цены iPhone XS с 64, 256 и 512 Гб постоянной памяти начинаются от 73, 83 тыс. и 97 тыс. рублей. На старте продаж их стоимость начиналась от 88 тыс.

Также iPhone XS Max, который в России отдавали по цене от 97 тыс. рублей, после падения цен и массовых неофициальных поставок подешевел до 83 тыс. за модель с 64 Гб памяти. Версии с 256 и 512 Гб памяти стоят от 93 тыс. и 101 тыс.

Напомним, в сентябре компания Apple представила новые iPhone — три модели смартфонов следующего поколения с новыми высокопроизводительными процессорами. Тогда новинки iPhone не вдохновили инвесторов — акции компании подешевели на 1,3% и торговались на отметке $220,94. Об этом свидетельствуют данные с биржи NASDAQ, пишут «Ведомости».