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В России может подешеветь iPhone XS из-за расследования ФАС

Федеральная антимонопольная служба получила жалобу, что цены на новый iPhone XS подозрительно совпадают у различных ритейлеров, сообщает РИА Новости. Если ФАС выяснит, что Apple влияет на цены iPhone XS в России, то её могут обязать снизить цену, пишет oane.ws.

iPhone XS.
iPhone XS.
@9to5mac, Twitter/

12 сентября Apple представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

Мировые продажи новинок от Apple стартовали 21 сентября более чем в 30 странах мира. В России продажи начнутся 28 сентября.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что корпорация Apple выпустила iOS 12 — новую операционную систему для своих смартфонов и планшетов, а в Москве на Avito продают место в очереди за новым iPhone за 250 тыс. рублей. За эти деньги люди готовы простоять перед магазином четыре-пять суток при любой погоде.

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