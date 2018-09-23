В России может подешеветь iPhone XS из-за расследования ФАС

12 сентября Apple представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.
Мировые продажи новинок от Apple стартовали 21 сентября более чем в 30 странах мира. В России продажи начнутся 28 сентября.
Ранее altapress.ru сообщал о том, что корпорация Apple выпустила iOS 12 — новую операционную систему для своих смартфонов и планшетов, а в Москве на Avito продают место в очереди за новым iPhone за 250 тыс. рублей. За эти деньги люди готовы простоять перед магазином четыре-пять суток при любой погоде.