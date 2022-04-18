Вспомнили вновь. Почему в регионе не могут построить биофабрику, и кому она нужна сейчас больше всего

Около полугода алтайские маслосырзаводы смогут проработать на том объеме заквасок, что есть сейчас. Как дальше будет развиваться ситуация — неизвестность. Главный сыродельный регион страны от импортных ингредиентов зависит полностью. Цены на них в последнее время существенно повысились, закупки осложнились. Предприятия, надеясь все же, что проблема будет решена, стараются формировать максимальный запас и разрабатывают план, как действовать, если поставки полностью прекратятся.

Что говорят на предприятиях

Маленький сыродельный цех «Солоновкино» в Солонешенском районе громко заявил о себе на заре импортозамещения, в 2014 году. Иностранные сыры из Италии, Швейцарии и других западных стран тогда резко исчезли с российских прилавков.

«Солоновкино» в те времена придумало свой алтайский камамбер — молоко в нем местное, технологии — европейские. Директор предприятия Алла Роенко объясняет: импортные ингредиенты в тот момент в перечень санкционных продуктов не попали, в Россию их завозили вполне легально.

Закваски для своего производства Алла Роенко закупает в Италии, Дании и Франции. По ее словам, когда ситуация в мире осложнилась, а Европа вдруг стала недружественной, она стала мониторить ситуацию. Цена на закваски молниеносно подскочила в среднем на 30%, а по некоторых позиция и того больше.

«Алтайский маслосырзавод» запустили после реконструкции. Олег Богданов , altapress.ru

«Поставщик меня успокоил — на складах в России импортные закваски имеются. Паники быть не должно, но, если честно, все равно волнительно», — объяснила директор «Солоновкино».

Сейчас у предприятия есть запас на несколько месяцев вперед. Закваски — продукт особый — хранятся в сухом виде в морозильнике при температуре -18 градусов. При соблюдении всех технологий, проблем с ними быть не должно.

В ассоциации крестьянских хозяйств «Ануйское» в Петропавловском районе действуют сразу три маслосырзавода. Все они модернизированы и выпускают продукцию только из собственного молока. А вот закваски, как и у «Солоновкино», импортные.

На вопрос, что будут делать на производстве, если вдруг их не станет, директор АКХ Владимир Никифоров ответить затруднился. «Я пока на эту тему даже не думал. В конце концов, есть же у нас институт сыроделия. Пора им взяться за это дело», — рассказал Никифоров.

Владимир Никифоров , директор АКХ «Ануйское». Олег Богданов

Что имеется в России

Александр Майоров, много лет возглавлявший Сибирский НИИ сыроделия, рассказывает, что в советское время на всю большую страну было два предприятия, которые полностью закрывали потребности отечественных маслосырзаводов. Они располагались в Угличе и Барнауле.

После перестройки наши закваски были вытеснены продукцией иностранных производителей, прежде всего датской компании Chr. Hansen. На сегодняшний день только 5% потребностей российской молочной промышленности покрывается отечественными производителями заквасок.

Барнаульская биофабрика долгое время была не у дел — свои производственные площади на территории бывшего завода «Лакт» она потеряла.

На «Карагужинском маслосырзаводе» провели масштабную реконструкцию Пресс-служба Алтайпищепрома

Демонтированное оборудование, чтобы не сгнило, перевезли в НИИ сыроделия. Александр Майоров рассказывает: производством закваски институт сыроделия потихоньку занимается и сейчас, но объемы и ассортимент продукции чрезвычайно ограниченные.

Есть у алтайских сыроделов нарекания и по продукции завода в Угличе. Алла Роенко рассказывает: закваску из Ярославской области заказывала всего раз. Сыр из нее по вкусу и аромату оказался не насыщенным, поэтому от отечественных экспериментов «Солоновкино» сразу отказалось.

«С иностранными компаниями легче работать, — объяснила Алла Роенко. — Позвонил представителю — на следующий день уже произвели отгрузку. До завода в Угличе даже дозвониться было сложно».

На Куяганском маслосырзаводе. Олег Богданов

Как будет развиваться ситуация

По словам начальника Алтайпищепрома Александра Большакова, имеющихся заквасок алтайским предприятиям хватит примерно на полгода. За это время им надо найти других поставщиков и заново выстроить логистику.

Чиновник не исключает, что импортные ингредиенты будут заменены на отечественные или продолжат поступать в Россию через «дружественные» страны, но, скорее всего, уже с удорожанием.

Александр Майоров объясняет: реальные поставки может осуществлять только Турция. Собственные закваски для сыроделия страна не производит, зато активно закупает, фасует и перепродает европейские.

Александр Майоров. Олег Богданов

По мнению экспертов, с другими иностранными поставщиками, например, из Италии или Болгарии, так или иначе, могут возникать проблемы.

Есть ли шанс на импортозамещение

Между тем еще в 2014 году в Барнауле планировалось построить новую биофабрику по производству сыродельных заквасок. Инициатором тогда выступило руководство НИИ, краевые власти проект поддержали, но, как порой бывает, не довели до ума.

Компании «Киприно», выступившей соинвестором проекта, выделили долю в данном предприятии в размере двух третей и обещали льготные кредиты. Стоимость биофабрики при существенных объемах производства оценивалась в 80 млн рублей. Правда, все это так и осталось на бумаге.

По словам Александра Майорова, строить полноценную биофабрику на территории НИИ, где имеется порядка 3,5 тыс. кв. метров свободных площадей, компания не пожелала.

На экспериментальном молочной заводе «Алтайского НИИ сыроделия» Олег Богданов

Выбранный участок на улице Хлебозаводской, где располагается офис компании, оказался неподходящим по ряду требований, другого не оказалось. На этом история и закончилась.

Спустя восемь лет, когда тема импортозамещения сыродельных заквасок стала актуальной, о проекте вспомнили вновь. Но в обозримом будущем строительство вряд ли станет возможным.

По словам Александра Большакова, оборудование для биофабрики на 80% иностранное. Оперативно приобрести его и доставить в Россию в нынешних условиях не представляется возможным.