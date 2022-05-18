18 мая
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Экономика

Второй слет внутренних тренеров предприятий-участников нацпроекта прошел в Барнауле

Второй слет внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» состоялся в Барнауле 12−13 мая. Организатором мероприятия выступило краевое Министерство экономического развития при поддержке КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Второй слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».
Второй слет внутренних тренеров предприятий-участников национального проекта «Производительность труда».
Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития».

Главной целью слета было повышение компетенций профильных специалистов Алтайского края в области повышения производительности труда, а его участниками стали 60 человек из числа сотрудников предприятий, которые реализуют профильный национальный проект, и представителей органов исполнительной власти региона.

Открывая мероприятие, заместитель министра экономического развития региона, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Алексей Ерохин сделал акцент на положительных результатах внедрения мероприятий нацпроекта компаниях региона.

Также он обратил внимание слушателей на возможность для участников нацпроекта обучиться по программе «Лидеры производительности» и получения льготного займа Фонда развития промышленности.

В качестве спикеров выступили эксперты ООО «Уральская школа тренинга» с мастер-классами «Приемы вовлекающего обучения» и «Перевод сопротивления в конструктивный диалог».

Кроме того, специалисты провели бизнес-игру «Пятый элемент», в ходе которой участники делились на команды и за определенное время должны были найти пять элементов, каждый из которых символизирует компетенции эффективного тренера.

В рамках программы слета участники посетили производственные площадки ООО Управляющая компания «Алтайский завод прецизионных изделий» и ООО «Мартика», где ознакомились с передовым опытом внедрения инструментов бережливого производства, а также приняли участие в деловой игре.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края, по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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