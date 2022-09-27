28 сентября
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Экономика

Взимать налог по кадастру со всей недвижимости бизнеса предложили в России

В Минфине предложили брать налог по кадастровой стоимости со всей недвижимости бизнеса, а не частично, ссылается РБК на документ соответствующего проекта.

Налоги. Налоговая служба.
Налоги. Налоговая служба.
ФНС.

Как сообщили в ведомстве, инициативу хотят реализовать до 2025 года, чтобы выравнять налоговую нагрузку на организации и физических лиц.

Сейчас компании платят налоги по балансовой цене, а физлица — по кадастру.

При этом у бизнесменов суммы зачастую оказываются ниже, чем при кадастровом расчете.

Однако, говорится в документе, новая мера коснется не всех объектов.

О подробностях проекта пока не известно. Также не установлены сроки реформы.

Напомним, жителям Алтая рассылают налоговые «письма счастья». Кто и почему их не получит — в нашем разборе.

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