Взимать налог по кадастру со всей недвижимости бизнеса предложили в России

В Минфине предложили брать налог по кадастровой стоимости со всей недвижимости бизнеса, а не частично, ссылается РБК на документ соответствующего проекта.

Как сообщили в ведомстве, инициативу хотят реализовать до 2025 года, чтобы выравнять налоговую нагрузку на организации и физических лиц.

Сейчас компании платят налоги по балансовой цене, а физлица — по кадастру.

При этом у бизнесменов суммы зачастую оказываются ниже, чем при кадастровом расчете.

Однако, говорится в документе, новая мера коснется не всех объектов.

О подробностях проекта пока не известно. Также не установлены сроки реформы.

Напомним, жителям Алтая рассылают налоговые «письма счастья». Кто и почему их не получит — в нашем разборе.