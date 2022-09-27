Взимать налог по кадастру со всей недвижимости бизнеса предложили в России

Как сообщили в ведомстве, инициативу хотят реализовать до 2025 года, чтобы выравнять налоговую нагрузку на организации и физических лиц.
Сейчас компании платят налоги по балансовой цене, а физлица — по кадастру.
При этом у бизнесменов суммы зачастую оказываются ниже, чем при кадастровом расчете.
Однако, говорится в документе, новая мера коснется не всех объектов.
О подробностях проекта пока не известно. Также не установлены сроки реформы.
Напомним, жителям Алтая рассылают налоговые «письма счастья». Кто и почему их не получит — в нашем разборе.