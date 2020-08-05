«Я попрошу вас, надо деньги». Томенко поручил решить поставленную Путиным задачу перед Алтайским краем

Министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка представил губернатору отчет по поддержке инвестиционных проектов промышленных предприятий.

«Фонд развития Алтайского края активно занимается льготным кредитованием инвестиционных проектов наших предприятий. И докапитализация на 101 миллион рублей, которая произошла благодаря реализации индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития, позволит еще ряд проектов поддержать, которые дадут хороший эффект», — заверил Химочка.

К примеру, фонд поддержит «Сибприбормаш» — на приобретение оборудования, чтобы увеличить объемы выпуска.

Скрин сайта Барнаульского патронного завода. www.barnaulpatron.ru

Также субсидируют участие предприятий в международных и всероссийских выставках. В 2019 году такую поддержку получили Барнаульский патронный завод, рубцовский «Алмаз», барнаульский «Алттранс» и другие.

Томенко отметил, что необходимо привлекать средства из различных источников на поддержку промышленных предприятий Алтайского края.

«Я попрошу вас и министерство экономики плотнее взаимодействовать с Фондом развития промышленности РФ. Надо деньги, которые есть в этом фонде, и деньги Фонда развития Алтайского края совместными займами использовать для того, чтобы больше объемов федеральных ресурсов привлечь сюда», — подчеркнул губернатор.

Владимир Путин. kremlin.ru

Томенко напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу перед Алтайским краем «не просто обеспечить устойчивость экономики в этот непростой период, но и к 2021 году обеспечить восстановление рынка труда».

«Эта задача очень непростая, надо будет серьезно работать. В связи с этим надо будет разные дополнительные источники, не только средства наших предприятий, не только средства финансового рынка, но и задействовать федеральные институты поддержки и развития инвестиционной деятельности, бизнеса. Надо активизировать эту работу», — добавил глава региона.

Ранее Томенко поручил «подумать о системных шагах» после череды резонансных трагедий в регионе.

Что касается рынка труда, то в Алтайском крае больше чем в два раза выросла безработица.