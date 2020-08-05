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5 августа
Экономика

«Я попрошу вас, надо деньги». Томенко поручил решить поставленную Путиным задачу перед Алтайским краем

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил организовать работу по привлечению дополнительных средств на развитие промышленности, сообщает правительство региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
altairegion22.ru

Министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка представил губернатору отчет по поддержке инвестиционных проектов промышленных предприятий.

«Фонд развития Алтайского края активно занимается льготным кредитованием инвестиционных проектов наших предприятий. И докапитализация на 101 миллион рублей, которая произошла благодаря реализации индивидуальной программы ускоренного социально-экономического развития, позволит еще ряд проектов поддержать, которые дадут хороший эффект», — заверил Химочка.

К примеру, фонд поддержит «Сибприбормаш» — на приобретение оборудования, чтобы увеличить объемы выпуска.

Скрин сайта Барнаульского патронного завода.
Скрин сайта Барнаульского патронного завода.
www.barnaulpatron.ru

Также субсидируют участие предприятий в международных и всероссийских выставках. В 2019 году такую поддержку получили Барнаульский патронный завод, рубцовский «Алмаз», барнаульский «Алттранс» и другие.

Томенко отметил, что необходимо привлекать средства из различных источников на поддержку промышленных предприятий Алтайского края.

«Я попрошу вас и министерство экономики плотнее взаимодействовать с Фондом развития промышленности РФ. Надо деньги, которые есть в этом фонде, и деньги Фонда развития Алтайского края совместными займами использовать для того, чтобы больше объемов федеральных ресурсов привлечь сюда», — подчеркнул губернатор.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Томенко напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу перед Алтайским краем «не просто обеспечить устойчивость экономики в этот непростой период, но и к 2021 году обеспечить восстановление рынка труда».

«Эта задача очень непростая, надо будет серьезно работать. В связи с этим надо будет разные дополнительные источники, не только средства наших предприятий, не только средства финансового рынка, но и задействовать федеральные институты поддержки и развития инвестиционной деятельности, бизнеса. Надо активизировать эту работу», — добавил глава региона.

Ранее Томенко поручил «подумать о системных шагах» после череды резонансных трагедий в регионе.

Что касается рынка труда, то в Алтайском крае больше чем в два раза выросла безработица.

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