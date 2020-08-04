Томенко поручил «подумать о системных шагах» после череды резонансных трагедий в Алтайском крае

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко рассказали о ходе расследования резонансных преступлений, которые произошли на прошедшей недели, сообщила пресс-служба краевого правительства. Заслушав отчет, глава региона поручил разработать комплекс профилактических мер.

Обстоятельства по каждому случаю рассказал начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.

Речь идет о смертельном ДТП в Новоалтайске 26 июля, где погиб 6-летний ребенок, драке на ул. Мало-Тобольской, пожаре на турбазе «Горное солнце» на территории «Бирюзовой Катуни» в результате которого пострадало пять человек, а также автоаварии 1 августа в районе села Шубинка, унесшей жизни троих людей.

Последней в отчете стала трагедия на туристической базе «Глобус», где погибла семья Иосифа Кременских.

Губернатор поручил профильным органам власти разработать комплекс предложений профилактических мероприятий.

«Это касается и пожарной безопасности, и безопасности дорожного движения, и организации общественной безопасности. В Барнауле городские власти по следам драки с гибелью на Мало-Тобольской уже предприняли меры. Но мы должны подумать о системных шагах», — отметил он.

Прощание с семьей Кременских в Барнауле. Анна Зайкова.

В частности, в Барнауле Томенко посоветовал властям внимательно посмотреть на карту и найти «точки напряжения».

«Сейчас не работают клубы и другие заведения, нет студентов в городе, но когда-то жизнь вернется к обычному своему течению. Смело вырабатывайте предложения и правила нашего общежития, жизни, присущей краевой столице. Они в руках городской администрации. Уделите этому внимание», — сказал глава края.

Работающим в отрасли туризма напомнили о необходимости очередной ревизии инфраструктуры с точки зрения пожарной безопасности, противовирусных мероприятий и других вопросов обеспечения безопасности.

По туробъектам также планируется провести совместные рейды служб МЧС, полиции, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.