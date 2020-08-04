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4 августа 28°C
Жизнь

Томенко поручил «подумать о системных шагах» после череды резонансных трагедий в Алтайском крае

Губернатору Алтайского края Виктору Томенко рассказали о ходе расследования резонансных преступлений, которые произошли на прошедшей недели, сообщила пресс-служба краевого правительства. Заслушав отчет, глава региона поручил разработать комплекс профилактических мер.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
altairegion22.ru

Обстоятельства по каждому случаю рассказал начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов.

Речь идет о смертельном ДТП в Новоалтайске 26 июля, где погиб 6-летний ребенок, драке на ул. Мало-Тобольской, пожаре на турбазе «Горное солнце» на территории «Бирюзовой Катуни» в результате которого пострадало пять человек, а также автоаварии 1 августа в районе села Шубинка, унесшей жизни троих людей.

Последней в отчете стала трагедия на туристической базе «Глобус», где погибла семья Иосифа Кременских.

Губернатор поручил профильным органам власти разработать комплекс предложений профилактических мероприятий.

«Это касается и пожарной безопасности, и безопасности дорожного движения, и организации общественной безопасности. В Барнауле городские власти по следам драки с гибелью на Мало-Тобольской уже предприняли меры. Но мы должны подумать о системных шагах», — отметил он.

Прощание с семьей Кременских в Барнауле.
Прощание с семьей Кременских в Барнауле.
Анна Зайкова.

В частности, в Барнауле Томенко посоветовал властям внимательно посмотреть на карту и найти «точки напряжения».

«Сейчас не работают клубы и другие заведения, нет студентов в городе, но когда-то жизнь вернется к обычному своему течению. Смело вырабатывайте предложения и правила нашего общежития, жизни, присущей краевой столице. Они в руках городской администрации. Уделите этому внимание», — сказал глава края.

Работающим в отрасли туризма напомнили о необходимости очередной ревизии инфраструктуры с точки зрения пожарной безопасности, противовирусных мероприятий и других вопросов обеспечения безопасности.

По туробъектам также планируется провести совместные рейды служб МЧС, полиции, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

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