«Базар строгого режима»: мэрия Барнаула после смертельной драки решила обезопасить жителей

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля. Житель Барнаула Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, ранее занимавшийся боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.
«Произошла ужасная трагедия. Разобраться во всех обстоятельствах случившегося должны правоохранительные органы. Наша задача сделать так, чтобы подобные трагедии в нашем городе больше никогда не повторялись», — отметили в администрации.
В связи с этим приняли решение об усилении мер безопасности в районе Старого базара.
К примеру, по территории развесят дополнительные камеры видеонаблюдения.
Также планируют установить стационарный пункт полиции и патрулировать местность — улица Мало-Тобольская и площадь Баварина.
Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал убийство. По его словам, это «недопустимая жестокость» и «реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона».
29 июля в Покровском кафедральном соборе простились с погибшим барнаульцем.