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Жизнь

«Базар строгого режима»: мэрия Барнаула после смертельной драки решила обезопасить жителей

Мэрия Барнаула рассказала в своем Telegram-канале, как изменят «протоколы безопасности» на Старом базаре после трагедии с гибелью мужчины.

"Старый базар" в Барнауле.
"Старый базар" в Барнауле.
Анна Зайкова.

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля. Житель Барнаула Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, ранее занимавшийся боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.

«Произошла ужасная трагедия. Разобраться во всех обстоятельствах случившегося должны правоохранительные органы. Наша задача сделать так, чтобы подобные трагедии в нашем городе больше никогда не повторялись», — отметили в администрации.

В связи с этим приняли решение об усилении мер безопасности в районе Старого базара.

Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Громкоговорители. Сирена. Видеокамеры.
Анна Зайкова

К примеру, по территории развесят дополнительные камеры видеонаблюдения.

Также планируют установить стационарный пункт полиции и патрулировать местность — улица Мало-Тобольская и площадь Баварина.

Накануне губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал убийство. По его словам, это «недопустимая жестокость» и «реакция на подобные случаи должна быть самой жесткой, а виновные должны отвечать по всей строгости закона».

29 июля в Покровском кафедральном соборе простились с погибшим барнаульцем.

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