Пост о массовой драке возле Старого базара «взорвал» Instagram губернатора Томенко

Вечером 28 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался в своем профиле в Instagram о массовой драке, произошедшей в районе Старого базара. Менее чем за сутки публикация собрала рекордные 14 тысяч лайков.

На своей странице в Instagram глава региона сообщил, что ему потоком пишут люди, которых глубоко потрясло убийство молодого мужчины в Барнауле. Он рассказал, что следит за ходом расследования и выразил соболезнования семье погибшего.

Судя по реакции подписчиков губернатора, общественность действительно не осталась равнодушна к произошедшему. Менее чем за сутки количество лайков под публикацией преодолело отметку в 14 тысяч. Это рекорд — ранее самым «залайканым» постом в аккаунте Виктора Томенко было видео с тренировки в тренажерном зале (почти 10 тысяч лайков).

Instagram главы региона уже стал площадкой для прямого контакта с властью, поэтому под постом о массовой драке собралось немало комментариев. А точнее — 742 (на момент публикации). В рассуждениях комментаторов прослеживается два вектора: благодарность за реакцию на происходящее и недоумение, «почему соучастники задержанного все еще на свободе».

Комментарии в Instagram-аккаунте @gubernator_tomenko Комментарии в Instagram-аккаунте @gubernator_tomenko Комментарии в Instagram-аккаунте @gubernator_tomenko Комментарии в Instagram-аккаунте @gubernator_tomenko Комментарии в Instagram-аккаунте @gubernator_tomenko Комментарии в Instagram-аккаунте @gubernator_tomenko Комментарии в Instagram-аккаунте @gubernator_tomenko Комментарии в Instagram-аккаунте @gubernator_tomenko Комментарии в Instagram-аккаунте @gubernator_tomenko

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля в районе Старого базара. Барнаулец Павел хотел разнять драку, когда мужчина спортивного телосложения сзади ударил его в голову, отчего тот упал на асфальт и скончался на месте.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.