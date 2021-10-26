«Я принимал волевое решение»: Томенко обсудил повышение платы за капремонт из-за ежегодной нехватки 1 млрд

Глава алтайского минстроя Иван Гилев рассказал, что в крае планируют капитально отремонтировать 8495 многоквартирных домов с населением 935 тыс. человек. Однако есть проблема — дефицит средств из года в год.

«Ежегодно собственники помещений оплачивают порядка 1 миллиарда рублей взносов на капитальный ремонт, в то время как необходимый объем работ оценивается на уровне 2 миллиардов рублей в год», — указал министр.

Недостаточность финансирования, по его словам, сказывается, например, на ситуации с заменой лифтового оборудования в многоквартирных домах. Так, из 4924 лифтов в крае после 15 февраля 2025 года не смогут эксплуатировать 1952, а стоимость их капремонта составит почти 5 млрд рублей.

Томенко отметил, что сложившаяся ситуация, когда дефицит средств не позволяет реализовать программу в полном объеме, в будущем может обернуться проблемой.

Губернатор поручил профильным ведомствам приступить к формированию размера платы за капремонт на 2022 год, при этом учитывая возможность дифференцированного подхода в этом вопросе.

«Прошлый год был сложный, с большими последствиями для ряда отраслей экономики малого предпринимательства. Я принимал волевое решение — мы оставили размер платы на 2021 год на уровне прошлого года. Это волевое решение, оно всегда популярное. Но за ним следуют определенные последствия, которые в конечном итоге отражаются на состоянии жилого фонда многоквартирных домов. Частить с такими решениями нельзя», — подчеркнул Томенко.

Также глава региона поручил найти источники финансирования для капремонтной программы, в том числе изучить возможности привлечения дополнительных средств из федерального бюджета.

Кровля после капремонта , Новоалтайск. fkr22.ru.

Прокапиталить придется много домов Краевую программу по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанную на 30 лет, реализуют с 2014 года. За время действия региональной программы ремонт провели в 2194 многоквартирных домах на общую сумму почти 6 млрд рублей. В 2021 году капремонт проводят в 387 домах на сумму 1,48 млрд рублей. До завершения программы планируют капитально отремонтировать еще 8495 многоквартирных домов.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина заявила, что для собственников жилья в России необходимо повышать взносы на капремонт из-за увеличения стоимости стройматериалов.

Кстати, накануне премьер-министр Михаил Мишустин утвердил повышение платы за капремонт на 25%.