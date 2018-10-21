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21 октября
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Экономика
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Директор компании Apple продолжает настаивать, что в их технике нет шпионских чипов

Гендиректор корпорации Apple Тим Кук считает, что агентство Bloomberg должно опубликовать опровержение своей статьи о китайских шпионских чипах, якобы обнаруженных в компьютерах трех десятков американских компаний, в том числе и Apple.

Apple.
Apple.
Олег Богданов

По словам Кука, после выхода этого материала специалисты «перевернули компанию вверх дном», однако никакого подозрительного оборудования в своих компьютерах не нашли.

«В их истории нет ни слова правды», — цитирует слова руководителя Apple «Коммерсант» со ссылкой на американское издание BuzzFeed News.

Смартфон Apple iPhone SE 32GB.
Смартфон Apple iPhone SE 32GB.
«Яндекс.Маркет».

Напомним, в начале октября агентство Bloomberg сообщило, что на собранных в Китае для покупателей из СШАматеринских платах установлены крохотные устройства, способные передавать информацию. Якобы их обнаружили примерно в трех десятках организаций и фирм, а компьютерщики Amazon, например, нашли такие микрочипы еще три года назад.

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